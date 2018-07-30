Haber Hattı

Çanakkale'de kulaçlar Troya için
Çanakkale'nin
simgelerinden Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılında, Troya Açık Su Yüzme Yarışı düzenlendi. "2018 Troya Yılı" kapsamında yapılan yarışa bine yakın yüzücü katıldı. Çanakkale Boğazı
'nda 5.8 kilometrelik parkurda kulaç atan yüzücüler kıyasıya rekabet etti. Yarışı erkekler kategorisinde Doğukan Ulaç, kadınlar kategorisinde ise Nilay Erkal kazandı.
Macaristan'da Hamilton güldü
Formula 1'de sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sini genel klasman lideri Mercedes pilotu Lewis Hamilton
kazandı. Hamilton'ın en büyük rakibi Sebastian Vettel
2., Finlandiyalı Kimi Raikkonen ise 3. oldu. İngiliz pilot, pole pozisyonda başladığı Macaristan Grand Prix'sini ilk sırada bitirerek genel klasmanda 213 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Vettel ile de puan farkını 24'e çıkarmış oldu.
?Freiburg, Çağlar'ı bırakmak istemiyor
Türkiye A Milli Takımı'nın genç stoperi Çağlar Söyüncü için gündemde yer alan Arsenal iddialarına, kulübünden açıklama geldi. Bild gazetesine konuşan Freiburg Sportif Direktörü Klemens Hartenbach, 22 yaşındaki genç oyuncu için, "Arsenal bize Çağlar için teklif yapmadı. Kendisinin gelecek sezon bizimle olmasını bekliyoruz. Kesinlikle yeni planlarımızda Çağlar yer alıyor" dedi. Almanya'da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Çağlar'la birçok Avrupa devi yakından ilgileniyor.
Fransa'da zafer Geraint Thomas'ın
Fransa
Bisiklet Turu'nda Sky takımından Geraint Thomas, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Houilles ile Paris arasındaki 116 kilometrelik son etabı 2 saat 46 dakika 36 saniye ile UAE takımının Norveçli sporcusu Alexander Kristoff kazandı. Önceki gün zamana karşı etap sonrası şekillenen genel klasmanda ise Geraint Thomas'ın birinciliği dün resmileşti. 3 bin 351 kilometrelik turu, Britanyalı sporcu 83 saat 17 dakika 13 saniyede tamamladı.
Almanya Mesut'un arkasında durmadı
Türkiye
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı karede yer aldığı için yapılan eleştiriler sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e Berlin Futbol Federasyonu Uyum Sorumlusu Mehmet Matur'dan destek geldi. Matur, "Almanya Futbol Federasyonu'nun Milli Takımı'na bu kadar hizmet vermiş bir oyuncunun arkasında durmasını arzu ederdim.
'Sen Türk olmak zorundasın veya Alman olman lazım' derseniz, burada bir hata vardır" diye konuştu.
?Talisca'dan 2 maçta 5 gol
Beşiktaş'ta
2 sezon forma giydikten sonra Benfica'nın, Guangzhou Evergrande'ye kiraladığı Anderson Talisca, Çin'de gollerine devam ediyor. İlk maçında hat-trick yapan ve takımına 3 puan kazandıran Talisca, takımının bu hafta da Chongqing Lifan'ı 5-0 yendiği maçta 2 gol attı. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, iki maçtaki gol sayısı da 5'e ulaştı. Yıldız futbolcu aynı zamanda 2 de asist yaptı.