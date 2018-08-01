Haber Hattı

GOLF TUTKUNLARI Bodrum'da buluşacak
BU yıl ikincisi düzenlenecek Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum, 4-5 Ağustos tarihlerinde Bodrum Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek. İş, sanat ve cemiyet dünyasını buluşturacak turnuvada, iki gün boyunca 100'ü aşkın golf sporcusu 6 farklı kategoride kupayı kazanmak için yarışacak. Turnuvaya, Cemal Kalyoncu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Nihat Özdemir
ve Fikret Öztürk
'ün yanı sıra birçok ünlü simanın da katılması bekleniyor.
SADDAM HÜSEYİN YALOVA'DA
YENI sezona 'iddialı' girmek isteyen Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yalovaspor, Pakistan Milli Takımı
'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saddam Hüseyin'i kadrosuna kattı. Oyuncunun yıllık ücreti ve sözleşme detayları ise bilinmiyor. Pakistanlı oyuncunun adının, 1979 ile 2003 yılları arasında Irak'ı yöneten devrik lider Saddam Hüseyin'le aynı olması dikkatlerden kaçmadı.
RAMİL: HEDEFİM 3 ALTIN
ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'na kısa bir süre kala hazırlıklarını İstanbul'daki ENKA Tesisleri'nde sürdüren milli atlet Ramil Guliyev, hedefinin 3 altın madalya ile ülkeye dönmek olduğunu söyledi. 2017'nin 200 metre dünya şampiyonu Guliyev, "100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında koşacağım. Umarım üçünün rengi de sarı olur" dedi.
MELER VE KALKAVAN'A GÖREV
UEFA,
FIFA kokartlı Türk hakemler Halil Umut Meler ile Mete Kalkavan'ı yarın yapılacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş müsabakalarında görevlendirdi. Halil Umut Meler
, Slovenya'nın Maribor
ile Gürcistan'ın Chikhura
takımları arasında oynanacak maçı yönetecek. Mete Kalkavan
ise İsveç'in Hacken
ile Almanya'nın Leipzig
takımları arasındaki müsabakada düdük çalacak.
OKAY YOKUŞLU SAKATLANDI
TRABZONSPOR'DAN İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Okay Yokuşlu, sakatlık şoku yaşadı. Takımının, Portekiz ekibi Braga ile yaptığı ve golsüz sona eren mücadelede ayağı burkulan milli futbolcu oyunu oyunu terk etti. Tetkikleri yapılan Okay'ın sağ ayak bileğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Celta Vigo'nun, İngiltere kampına da götürülmeyecek olan Okay Yokuşlu için İspanyol temsilcisi 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.