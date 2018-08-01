Serena Williams, kariyerinin en ağır yenilgisini yaşadı

Silicon Valley Classic tenis turnuvasında mücadelede eden ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, ilk turda Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kaybederek kariyerinin en ağır yenilgisini yaşadı.

ABD'nin San Jose kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Serena Williams ile dünya 48 numarası Johanna Konta karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk oyunu almasının ardından üst üste 12 oyunu kaybeden Williams, 51 dakika süren mücadeleden 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenik ayrıldı. ABD'li tenisçi, 1995 yılında profesyonelliğe adım attığı kariyerinde ilk kez bir maçta iki oyun alamayarak en ağır yenilgisini yaşadı.

Karşılaşma boyunca 25 basit hata yapan eski dünya 1 numarası Williams, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "İlk sete çok kötü başladım. Konta ikinci sette çok iyi oynadı. Rakibimin öz güveni yerindeydi ve sonuç, çok farklı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Doğum yaptıktan sonra bir yıl ara verdiği tenise yeniden başlayan Serena Williams, bu sezon katıldığı grand slam turnuvalarından Fransa Açık'a dördüncü turda veda etmiş, Wimbledon'da ise finalde kaybetmişti.