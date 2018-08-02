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: İşitme Engelliler Altı Avrupa Şampiyonası

İşitme Engelliler Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden , ilk maçında Çekya'yı 8-0 mağlup etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 22:28

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Zinkensdamms IP Stadı'nda oynanan maçta milli takıma farklı galibiyeti getiren golleri 4 ve 70. dakikada Kasım Kılınç, 20 ve 34. dakikada , 16. dakikada Serkan Aydın, 23. dakikada Emrah Can, 28. dakikada Zeynel Doruk ve 87. dakikada Mete Kılınç attı.

Maçtan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan milli takım teknik direktörü Ali Metin, şampiyonaya çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Çekya karşısında rahat bir galibiyet elde ettiklerini belirten Metin, "Bundan sonra ve Polonya ile karşılaşacağız. Bu maçlar daha önemli. İstediğimiz u ortaya koyduk. Rakibe şans vermedik, önde basarak rakibe top oynatmadık. Çocuklar da ilk maç heyecanına rağmen çok iyi oynadılar. Amacımız grubu lider bitirip, diğer grubun ikincisi ile oymak. Asıl hedefimiz ise iyi bir derece elde ederek ülkemize kupayla dönmek.'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya 8 takım katılırken, , Çekya, Polonya ve Belçika ile A Grubu'nda yer alıyor. B Grubu'nda ise İsveç, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan bulunuyor.

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Futbol: İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
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