Haber Hattı

Başakşehir'in rakibi İngiliz ekibi Burnley
MEDİPOL
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Burnley oldu. İskoçya'daki maçta Aberdeen ile 1-1 berabere kalan İngiltere Premier Lig ekibi, rövanşı uzatmada 3-1 kazanarak tur atladı. Chris Wood'un 6. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibine İskoç temsilcisi 27'de Lewis Ferguson ile yanıt verdi ve 1-1 biten normal süre sonunda maç uzatmaya gitti. Ekstra zamanda 101'de Jack Cork ve 113'te Ashley Barnes'ın golleri Burnley'i, Başakşehir'in rakibi yaptı. İlk maç 9 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Bu arada Başakşehir dün hazırlık karşılaşmasında Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.
Alanyaspor'dan teröre lanet
AYTEMİZ
Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet terörü lanetledi. Turuncuyeşilliler, dün yapılan antrenmana, astsubay Serkan Karakaya'nın Yüksekova'da hain terör saldırısı sonucu şehit düşen eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile birlikte çekilen fotoğrafının basıldığı tişörtleri giyerek çıktı. Teknik ekip ve futbolcular üzerlerindeki tişörtlerle toplu halde fotoğraf çektirerek 'Terörü lanetliyoruz'
mesajı verdi.
Ankaragücü'ne iyi haber
SPOR
Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı. Anlaştığı oyuncularla ön sözleşme imzalayan Ankaragücü Kulübü'nün dün yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulumuz, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da transfer yasağını kaldırarak futbolcularımızın lisanslarını tescil ettirmeye başlamıştır. Yeni sezonda da başarılı olabilmek için çalışmalarımız titizlikle sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Bursaspor'un B planı Eto'o
TRANSFER
çalışmalarını sürdüren Bursaspor forvet için Papiss Cisse
ve Seydou Doumbia ile görüşmelerini sürdürüyor. Yeşilbeyazlılar, bu isimlerden olumsuz yanıt alması halinde ise B planını devreye sokacak. Buna göre, Atiker Konyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Samuel Eto'o ile temas kurulacak.
Yeşilbeyazlılar orta saha için ise geçen sezon Sivasspor forması giyen Henri Saivet ile anlaşma sağladı.
Konya'ya stoper takviyesi
TRANSFERLERE
devam eden Atiker Konyaspor
stoper Fallou Diagne ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Transfer Komitesi Üyesi Mustafa Aydınalp "Fallou Diagne güçlü, çabuk iyi yer tutabilen son derece kaliteli bir isim. Kulübümüze büyük katkıları olacağına inancımız sonsuz" dedi. Geçen sezon Metz ile Fransa Ligue 1'de 29 maç oynayan 28 yaşındaki Diagne ise "Stadyumu gördüm ve hayran kaldım. Burada büyük başarılara imza atacağımıza eminim" ifadesini kullandı.
Mesut Özil'e büyük onur
ALMANYA'DA
ırkçı saldırıların hedefi haline gelen Mesut Özil
, dünyaca ünlü futbol dergisi Kicker tarafından yurtdışında oynayan en iyi Alman futbolcular listesine alındı.
Bilindiği gibi Mesut Özil, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası ırkçı Almanlar'ın hedefi haline gelmişti. Yıldız futbolcu da bu tepkiler sonrasında Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı
Havuzda şölen başlıyor
TURKCELL
ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde büyük gelişme gösteren yüzmede gözler bugün başlayacak Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda. İskoçya'nın Glasgow şehrinin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya
Türkiye 19'u erkek, 11'i de kadın olmak üzere toplam 30 kişilik bir sporcu kafilesi ile katılacak.