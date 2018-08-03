Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Mete Gazoz finalde

finalde

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Mete Gazoz finalde
Bulgarıstan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa 'sinde Mete Gazoz, klasik yay erkekler yarı finalinde İtalyan Amedeo Tonelli'yi 7-1 yenerek finale kaldı. Sıralama atışlarında gençler Avrupa rekoru kıran 19 yaşındaki Mete, finalde Moldovalı Dan Olaru ile eşleşti. Makaralı yay kadınlarda yarışan ise yarı finalde Estonyalı Lisell Jaatma'ya 144-142 mağlup oldu. Milli sporcu, Hırvat Amanda Mlinaric ile bronz madalya mücadelesi verecek. Milli okçular ve Ayşe Bera Süzer, madalya müsabakalarına yarın çıkacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mete Gazoz finalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN