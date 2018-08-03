Mete Gazoz finalde

Bulgarıstan'ın
başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Grand Prix
'sinde Mete Gazoz, klasik yay erkekler yarı finalinde İtalyan Amedeo Tonelli'yi 7-1 yenerek finale kaldı.
Sıralama atışlarında gençler Avrupa rekoru kıran 19 yaşındaki Mete, finalde Moldovalı Dan Olaru ile eşleşti. Makaralı yay kadınlarda yarışan Ayşe Bera Süzer
ise yarı finalde Estonyalı Lisell Jaatma'ya 144-142 mağlup oldu. Milli sporcu, Hırvat Amanda Mlinaric ile bronz madalya mücadelesi verecek. Milli okçular Mete Gazoz
ve Ayşe Bera Süzer, madalya müsabakalarına yarın çıkacak.