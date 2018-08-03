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Ricciardo'dan ayrılık kararı

'in Avustralyalı pilotu , sezon sonunda Red Bull-TAG Heuer takımından ayrılacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 15:24
Ricciardo'dan ayrılık kararı

takımlarından Red Bull-TAG Heuer, Avustralyalı pilotu 'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sezon Çin ve Monaco'da düzenlenen yarışları ilk sırada tamamlayan Ricciardo'nun sezon sonunda Red Bull-TAG Heuer'den ayrılma talebinde bulunduğu ve isteğinin takım tarafından kabul edildiği belirtildi.

Bu sezon pilotlar klasmanında 118 puanla beşinci sırada yer alan Ricciardo, gelecek sezona ilişkin planını daha sonra duyuracak.

Formula 1'de 29 kez podyuma çıkan ve toplam 7 yarıştan zaferle ayrılan 29 yaşındaki Ricciardo, 2014'ten bu yana Red Bull adına yarışıyor.

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Ricciardo'dan ayrılık kararı
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