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Gülnaz Coşkun ve kendileriyle yarışıyor

Milli okçular Gülnaz Büşranur Coşkun ve , Avrupa Grand Prix’inde makaralı yay kategorisinde, kendilerine ait olan gençler karışık takım dünya rekorunu 1307 puandan 1330’a çıkardı. Bugün 4 karışık takımımız finale çıkacak.

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Gülnaz Coşkun ve Mete Gazoz kendileriyle yarışıyor

Okçularımızdan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Bulgaristan'da süren Avrupa Grand Prix müsabakalarında makaralı yay kategorisinde yarışan Gülnaz Büşranur Coşkun ve ikilisi 1333 puana ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 1307 puanla yine sporcularımıza aitti. Milli okçular yarı finalde de Belçika'yı 5-3 yenerek bugünkü finalde Rusya ile eşleşti. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'dan oluşan makaralı yay karışık takımı ise yarı finalde İtalya'yı 156-152 yenerek finalde Estonya'nın rakibi oldu. Organizasyonda daha önce Evren Çağıran, Samet Can Yakalı ve Demir Elmaağaçlı'dan oluşan makaralı yay erkek ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan makaralı yay kadın takımı da finalde yer alma hakkını kazanmıştı. Finalde erkekler Rusya, kadınlar ise Estonya ile mücadele edecek. Müsabakalarda, klasik yay kadın takımı da bronz madalya kazandı.

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Gülnaz Coşkun ve Mete Gazoz kendileriyle yarışıyor
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