Haber Hattı

Kortta büyük başarı
EKİN Erçetin, İlay Yörük, Başak Akbaş'dan oluşan Türkiye 18 Yaş Tenis Kız Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne gitmeye hak kazandı. Çek Cumhuriyeti'nin Most şehrinde gerçekleşen elemelerde B Grubu'ndaki ilk sınavını Fransa önünde veren Ay-yıldızlı kızlar, güçlü rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Dört ülkenin yer aldığı grupta son ikiye kalan ve finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, grup birinciliği maçında Belarus'a 2-1 kaybetti. Finaller 6-8 Ağustos'ta İspanya'nın Valladolid kentinde...
Özalan'ın yerine İnceefe
AK
Parti'den İzmir milletvekili seçilen Alpay Özalan'dan boşalan Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Vedat İnceefe
getirildi. 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta mücadele eden Ümit Millilerimiz, Vedat İnceefe ile ilk resmi maçına 7 Eylül 2018'de iç sahada oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi karşısında çıkacak. İnceefe, son olarak U19 Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinde bulunuyordu.
Barça'dan bir çalım da Inter'e
BU transfer
döneminde Barcelona, İtalyan takımlarının belalısı oldu. Bordeaux'nun Brezilyalı yıldızı Malcom'u Roma taraftarları havaalanında beklerken son anda fiyat yükselterek transfer eden İspanyol devi bu sefer de Inter'i üzdü. Bayern Münih'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'ın bugün Milano'da sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, önceki gün devreye giren Barça yine işin rengini değiştirdi. Bayern ile 30 milyon Euro'ya anlaşan bordo-mavili kulüp, 31 yaşındaki yıldızı 3 yıllığına renklerine bağladı.
Perez: Luka Modric'i isteyen 750 milyon Euro'yu getirir!
SON
günlerde hakkında Inter'e gideceği yönünde dedikodular çıkan Luka Modric ile ilgili Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den gündem yaratacak bir açıklama geldi. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat yıldızla ilgili konuşan Perez, "Modric'in takımdan ayrılması için yalnızca bir ihtimal var, o da herhangi bir kulübün 750 milyon euro'yu getirmesi" dedi. 32 yaşındaki oyuncu Real Madrid ile kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin ardından, Dünya Kupası
'nda Hırvatistan'ın final oynamasında en büyük pay sahibi oldu ve Ballon d'or ödülüne aday gösterildi.
Eto'o, Konyaspor'dan ayrıldı
ATİKER Konyaspor
, geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Samuel Eto'o ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeşil beyazlılar, Kamerunlu yıldızın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Eto'o'nun 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Tecrübeli futbolcu, hazırlık maçı kadrosuna alınmayınca kampı terketmiş ve taraflar arasında ipler kopmuştu.