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Altın koleksiyoncusu

19 yaşındaki milli okçumuz , ’da çıktığı Avrupa ’sinde yine ya uzandı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Altın koleksiyoncusu
Gösterdığı performansla Türk okçuluğunda adından sıkça söz ettiren yine kazandı. 'da sona eren Avrupa müsabakalarında klasik yay erkeklerde Gazoz altın madalyanın sahibi oldu. Sofya'da düzenlenen müsabakalarda Gazoz, finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek birinciliği elde etti. Bu arada Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Coşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 kaybedip gümüşte kaldı. Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronzla tamamladı.
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Altın koleksiyoncusu
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