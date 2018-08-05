Altın koleksiyoncusu

Gösterdığı performansla Türk okçuluğunda adından sıkça söz ettiren Mete Gazoz
yine altın madalya
kazandı. Bulgaristan
'da sona eren Avrupa Grand Prix
müsabakalarında klasik yay erkeklerde Gazoz altın madalyanın sahibi oldu. Sofya'da düzenlenen müsabakalarda Gazoz, finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek birinciliği elde etti. Bu arada Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Coşkun'dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 kaybedip gümüşte kaldı. Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronzla tamamladı.