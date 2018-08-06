Haber Hattı

FLORYA'DA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ SAHNELER
Galatasaray
, Fenerbahçe
ve Beşiktaş
dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen U-21 Dostluk Turnuvası'nda buluştu. U-21 takımları 45'er dakikalık maçlarda karşı karşıya geldi. Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 yendi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Turnuva sonrası Florya'da düzenlenen barbekü organizasyonu, dostluk ortamını pekiştirdi.
SİVAS'A BREZİLYALI STOPER
Demir Grup Sivasspor
, Brezilya ekibi Santos'un formasını giyen 31 yaşındaki stoper David Braz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Santos kulübü yaptığı resmi açıklamada, tecrübeli oyuncunun Türkiye'de sağlık kontrolüne gireceğini ve aksilik çıkmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Sivasspor'a imza atacağını duyurdu. Santos ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, geçen sezon 19 maçta forma giymişti. Sivasspor daha önce, Douglas, Rybalka, Aydın Karabulut
, Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna katmıştı.
'CHADLİ AYRILIRSA DUYARSINIZ'
Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Nacer Chadli hakkında ilk ağızdan açıklama geldi. West Bromwich Teknik Direktörü Darren Moore, Belçikalı yıldız futbolcunun durumuna ilişkin olarak, basın mensuplarına açıklama yaptı. Moore, "Chadli sezon öncesi kampını kaçırdıktan sonra antrenmanlara katıldı. Chadli bizim oyuncumuz. Eğer ayrılırsa ilk olarak siz duyarsınız. Şu anda performansı iyi durumda ve salı günü (yarın) Nottingham Forest ile oynayacağımız karşılaşmada sahaya sürmek istiyorum" dedi.
BAŞAK ÇİFTE HÜZÜN YAŞADI
İspanya'nın Segonia kentinde düzenlenen ITF turnuvasında hem tekler hem de çiftlerde final oynayan milli tenisçi Başak Eraydın, iki finalden de mağlup ayrılarak ikinci oldu. Eraydın, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tekler finaline dört İspanyol rakibini eleyerek geldi. Şampiyonluk maçında ise Rus Samsonova'ya 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu. 24 yaşındaki tenisçi, turnuvanın çiftler finalinde ise Sırp partneri Tamara Curovic ile birlikte, İspanyol Bassols-Parres çiftine karşı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek ikincilikle yetindi.
?N'GOLO KANTE KASIMPAŞA'DA!
İngiltere ?Premier Lig
ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen yıldız oyuncu N'Golo Kante, Kasımpaşa
Kulübü'nü ziyaretetti. Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fransız milli oyuncunun kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ne gelerek oyuncular ve yöneticilerle sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafı çektiği bildirildi. N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
ÜSTÜNDAĞ YEDEK LİSTEDE
Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde Nida Eliz Üstündağ
5'inci, Zehra Duru Bilgin
8'inci sırayı aldı. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyonda üçüncü gün tamamlandı. Kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Nida Eliz Üstündağ, 2.09.69'luk derecesiyle 5. oldu ve final için yedek listeye girdi. Zehra Duru Bilgin ise 2.17.96 ile 8'inci sırayı aldı ve elendi.
?TÜZÜN VE SARITÜRK BRONZ ALDI
Avusturya'da düzenlenen Atıcılık Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası'nda trap karışık takım kategorisinde mücadele eden milli sporcular Oğuzhan Tüzün
ve Safiye Sarıtürk
, bronz madalya kazandı.Leobersdorf kentinde devam eden şampiyonada trap karışık takım müsabakasında yarışan Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, toplamda 143 puan atarak, çıktıkları final etabında 29 puanla bronz madalyaya uzandı.