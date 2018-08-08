Haber Hattı

SERDAR RESMEN İMZALADI!
İSPANYA La Liga
'nın yeni ekiplerinden Huesca, Serdar Gürler transferini resmen duyurdu. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Serdar Gürler ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı bildirilirken bu transfer karşılığında Osmanlıspor'a 2 milyon 550 bin Euro ödeme yapılacağı aktarıldı. 4 kez A Milli Takım
forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 29 lig maçında 12 gol, 5 asistlik performans sergilese de takımının küme düşmesine engel olamamıştı.
DÜŞLER SAHNESİNDE VAR YOK!
FUTBOLUN yeni aktörlerinden Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacak. Türkiye'de son olarak Süper Kupa maçında uygulanan VAR, 2018 Dünya Kupası'na da damga vurmuştu.
Türkiye, İtalya, Portekiz, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde kullanılan sistemin, kıtanın diğer ülkelerinde kullanılmadığından dolayı birçok hakemin sistem için eğitilmesinin yeni sezona yetişmeyeceğine dikkat çekilerek uygulamanın 2019-2020 sezonunda devreye gireceği kaydedildi.
PARALİMPİKTE BÜYÜK BAŞARI
BEDENSEL engelli milli sporcular, Avrupa'da düzenlenen iki farklı turnuvada önemli başarılara imza atarak göğsümüzü kabarttı. İsveç'te düzenlenen Avrupa Engelliler Golf Birliği İsveç Açık Turnuvası'nda milli golfçü Mehmet Kazan, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen BRD Arges Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda ise millilerden iki şampiyonluk geldi. Organizasyonda Büşra Ün tek kadınlar, Uğur Altınel ise quad kategorisinde birinciliği
elde etti. Bir diğer milli tenisçi Turan Akalın
ise turnuvada "en centilmen sporcu"
ödülüne layık görüldü.
12 DEV'İN ADAYLARI BELLİ OLDU
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası elemelerinde 14 Eylül'de Karadağ ve 17 Eylül'de Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. İşte aday kadroda yer alan oyuncular: Ersan İlyasova
, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Göksenin Köksal, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer, Kartal Özmızrak, Ege Arar, Ayberk Olmaz, Berk Uğurlu, Metin Türen, Berkan Durmaz, Rıdvan Öncel ve Ömer Faruk Yurtseven.
GALATASARAY 3 YABANCI ALDI
GALATASARAY Erkek Basketbol Takımı üç yabancıyı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Yunan pivot Zach Auguste, 23 yaşındaki Yeni Zelandalı guard Tai Jack Webster ve 30 yaşındaki Slovenyalı oyun kurucu Jaka Klobucar ile bir yıllığına anlaşma sağladı. Sezon başında başantrenör Oktay Mahmuti ile yollarını ayırarak Ertuğrul Erdoğan ile anlaşma sağlayan Aslan, daha önce Erol Can Çinko, Can Korkmaz, Emir Gökalp ve Ayberk Olmaz ile sözleşme imzalamıştı. Galatasaray, böylelikle ilk yabancı transferlerini gerçekleştirdi.