Jak Ali Harvey bronz madalyasını aldı

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metrede bronz madalya kazanan milli atlet Jak Ali Harvey, en büyük isteğinin Türk bayrağının her zaman en yüksekte dalgalanması olduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda erkekler 100 metreyi üçüncü sırada tamamlayan Jak Ali Harvey, Breitscheid Meydanı'nda düzenlenen törenle bronz madalyasını boynuna taktı.

Ay-yıldızlı atlet, basına yaptığı açıklamada, madalya almanın harika bir duygu olduğunu belirterek, "Elbette altın madalya kazanmak isterdim. Şampiyona tarihindeki en hızlı 100 metre finali oldu. Yarışan bütün sporcular, en iyi derecelerini yapmaya çalıştı. En büyük isteğimiz, Türk bayrağının her zaman en yüksekte dalgalanması." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra da madalyalar kazanmak istediğini aktaran Jak Ali Harvey, bunun için çok çalışması gerektiğinin farkında olduğunu kaydetti.

Şampiyonada 4x100 metre bayrak yarışında da koşacağını anımsatan milli atlet, "Mümkün olan en iyi madalyayı ülkemiz için almak istiyoruz. Buradaki en büyük başarımız ancak en iyisi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Jak Ali Harvey, aldığı madalyayı kime ithaf etmek istediğine ilişkin soruya ise "Bu madalya, birçok kişinin çalışmasının ürünü. Atletizm Federasyonumuz, antrenörler, aldığımız tüm destek, sağlıklı olmamı sağlayan doktorlar ve elbette en büyük desteği sağlayan ailem." cevabını verdi.