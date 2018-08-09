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emin adımlarla ilerliyor

Son Dünya şampiyonu milli atletimiz , Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yarı final serisini ilk sırada tamamlayarak finale çıktı

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Ramil Guliyev emin adımlarla ilerliyor
Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda , erkekler 200 metre yarı finalinde 20.33'lük derecesiyle serisini ilk sırada tamamladı ve final biletini aldı. Erkekler 200 metre final yarışı, bugün TSİ 22.05'te koşulacak.

CAN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Kadınlar 10 bin metrede Yasemin Can, 32.34.34'lük derecesiyle 5'inci oldu. Can, geçen yıl aynı kategoride Avrupa şampiyonu olmuştu.

ALİ YİNE MADALYA İSTİYOR
Salı akşamı koşulan 100 metre finalinde üçüncü olan ve dün düzenlenen seremoni ile madalyasını alan Jak Ali Harvey, gözünü 4x100'e dikti. Jak Ali, "Pazar günü koşulacak son finalde 'ye madalya hediye edeceğiz" dedi.
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Ramil Guliyev emin adımlarla ilerliyor
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