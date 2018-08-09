Türk okçuluğunun parlayan yıldızı: Mete Gazoz

Uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlarla adından söz ettiren 19 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, dünya sıralamasında 7. sıraya yükseldi.

Son iki ay içerisinde Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası 4. Ayak Yarışması ve Avrupa Grand Prix Yarışmaları'na katılan Mete Gazoz, bu organizasyonlarda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Klasik yay ile karışık takım kategorilerinde mücadele eden milli sporcu, yarışmalarda 6 altın, 2 gümüş madalya kazanırken, iki dünya ve bir de Avrupa rekoru kırmayı başardı.

Yaklaşık iki ay öncesine kadar dünya sıralamasında 32. sırada bulunan Mete Gazoz, bu başarılarının ardından klasmanda 7. sıraya yükseldi.

GAZOZ: "2020 OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA BİR ALTIN KESİN VAR"

Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önünde son derece önemli organizasyonlar bulunduğunu anlatırken, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedeflediğini aktardı.

Polonya'da 26 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası'Antalyalya'da sıkı bir şekilde çalışmaya başladığını vurgulayan başarılı sporcu, "İki yıl önce yapılan Avrupa Şampiyonası'nda finale kalmış ancak şampiyonluğu kıl payı kaybetmiştim. Şimdi aradan iki yıl geçti ve o zamana göre hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha güçlüyüm. Bu sefer altın madalyayı almak istiyorum." diye konuştu.

Önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nın olimpiyat kotası için önemli olduğunu dile getiren Gazoz, "Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, olimpiyatlara o şekilde gitmek istiyorum. Bunun olimpiyatlarda bana büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl hedefinin 2020'de Tokyo'da yapılacak olimpiyatlar olduğunu belirten Gazoz, "Türkiye'nin 2020'deki olimpiyatlarda okçulukta bir altın madalyası kesin var." ifadelerini kullandı.

ERGİN: "MADALYANIN EN BÜYÜK ADAYI OLACAKTIR"

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Mete Gazoz'un son iki ayda yüksek bir performans gösterdiğine işaret etti.

Ergin, son iki ayda katıldığı Akdeniz Oyunları, Avrupa Gençler Şampiyonası, Dünya Kupası 4. ayak ve Avrupa Grand Prix yarışmalarında Mete Gazoz'u, hem sıralama atışlarında hem de bireysel elemelerde kimsenin geçemediğini belirtti. Ergin, 6 altın, 2 gümüş madalya kazanan Gazoz'un bu başarısının devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.

Ergin, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başlayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Amacımız, Mete'nin performansını bir kademe daha yükseltip, dünya şampiyonu olabilecek düzeye getirmek. Mete için önümüzdeki en büyük hedef tabii ki olimpiyat oyunları. Ancak olimpiyat oyunlarına henüz iki yıl var. Birlikte kontrol etmemiz gereken çok fazla parametre var. Mete'nin sosyal hayatı, okul hayatı, antrenman düzeyi, performans düzeyi hepsini kontrol etmeye çalışıyoruz. Onu zihinsel ve fiziksel olarak her zaman yarışmaya hazır tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda federasyonumuzun, Gençlik ve Spor Bakanlığının ve tabii ki Mete'nin ailesinin çok büyük emeği var. Ümit ediyorum ki bu performans seviyesini devam ettirdiğimiz sürece Mete, olimpiyat oyunlarında madalyanın en büyük adayı olacaktır. Bir ilki başarıp, okçulukta ülkemize olimpiyat madalyası getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."