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Uçan adam Ramil

19.76’lık derecesiyle büyük farkla şampiyon olan kariyerinin en iyi zamanına imza atarken, Avrupa Şampiyonası rekorunu da kırdı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Uçan adam Ramil
Geçen yıl dünyanın zirvesine çıkan , Avrupa Şampiyonası'nda da 200 metrede gövde gösterisi yaparak altına koştu

'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda dün Ramil Guliyev fırtınası vardı. Akşam seansındaki 200 metre finalinde start ile birlikte rakiplerinden ne kadar farklı olduğunu gösteren milli sporcumuz, son metrelerinde zaferini kutladığı yarışı 19.76 ile tamamladı. Kariyerinin en iyi zamanını elde eden Guliyev, rekorun da yeni sahibi oldu. çok önemli bir rekorun ise eşiğinden döndü. Guliyev, 1979 yılında Meksika'daki Dünya Şampiyonası'nda 19.72 ile şampiyon olan efsane İtalyan sprinter Pietro Mennea'ın elinde tuttuğu Avrupa rekorunu kırmayı bir başka yarışa bıraktı.

Ramil'in ardından Büyük Britanyalı Mitchell- Blake 20.04 ile gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Şampıyona rekoruyla altın madalyanın sahibi olan milli atlet, yarışın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Spor'a açıklamalarda bulundu. Milli atlet, "Çok mutluyum. Avrupa rekorunu da kırmak istiyordum. İnşallah o da olur. Dünyada bir sporcu yok ki olimpiyatlardan madalya almak istemesin. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan güzel güzel sarı madalyalarla ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı 'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini aktaran milli atlet, "Bizden 4x100 metre bayrak yarışından da madalya bekliyor. İnşallah bunu da yaparız" dedi.

HAKAN EREN DİYOR Kİ
Ramil Guliyev dün 'u özleyenlerin gözünün pasını sildi. Geçen yıl Londra'da kazandığı dünya şampiyonluğundan sonra bu sefer atletizmin bir başka evi olan Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda Avrupa şampiyonu olan milli atlet, 200 metrenin 'yeni kralı benim' dedi. Boltvari bir şekilde rakipleri arkada kıyasıya ikincilik mücadelesi verirken, şov yaparak finişi geçen 28 yaşındaki atletin yeni hedefi tabii ki 'da Olimpiyat'ta İstiklal Marşı'nı düm dünyaya dinletmek olacak.
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Uçan adam Ramil
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