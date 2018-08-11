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60 yıl sonra gelen final

Erkekler da elemeleri geçerek finale yükselen , 1958’den sonra bunu başaran ilk oldu

Giriş Tarihi: 11.8.2018
60 yıl sonra gelen final
'nın başkenti 'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 60 yıl sonra adına bir ilk yaşandı. Erkekler da yarışan , elemelerdeki başarısıyla adını finale yazdırdı. 20 yaşındaki genç atlet 2.25'lik derecesiyle 7. oldu ve 1958'de final yarışan Çetin Şahiner'den sonra bunu başaran ilk Türk oldu. Acet, bugün 21:00'de madalya kazanmak için piste çıkacak. Erkekler 3 adım atlamada ise milli atlet Can Özüpek, 16,66 metrelik derecesiyle genel sıralamada 5'inci oldu ve yarınki finalde mücadele etme hakkı kazandı.
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60 yıl sonra gelen final
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