60 yıl sonra gelen final

Almanya
'nın başkenti Berlin
'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 60 yıl sonra Türkiye
adına bir ilk yaşandı. Erkekler yüksek atlama
da yarışan milli atlet Alperen Acet
, elemelerdeki başarısıyla adını finale yazdırdı. 20 yaşındaki genç atlet 2.25'lik derecesiyle 7. oldu ve 1958'de final yarışan Çetin Şahiner'den sonra bunu başaran ilk Türk oldu. Acet, bugün 21:00'de madalya kazanmak için piste çıkacak. Erkekler 3 adım atlamada ise milli atlet Can Özüpek, 16,66 metrelik derecesiyle genel sıralamada 5'inci oldu ve yarınki finalde mücadele etme hakkı kazandı.