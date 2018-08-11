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’den madalya mesajı: Koleksiyona ekledim

Almanya'nın başkenti 'de düzenlenen 'nda erkekler de şampiyon olan milli atlet açıklamalarda bulundu. “Berlin’de Türk bayrağını dalgalandırdığım için gururlu ve mutluyum." diyen Guliyev şöyle devam etti "Madalya koleksiyonumdaki bir eksiği daha tamamladım. Avrupa rekorunu da kıracağım."

OGÜN ŞAHİNOĞLU Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Ramil Guliyev’den madalya mesajı: Koleksiyona ekledim

'nda erkekler finalinde 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve rekoru kırarak kazanan , bir hedefine daha ulaştığını söyledi. 2017'de Dünya Şampiyonu olan milli atlet, 'de de Türk bayrağını dalgalandırdığı için büyük gurur duyduğunu belirterek, "Madalya koleksiyonumdaki bir eksiği daha Avrupa Atletizm Şampiyonası altın madalyası ile tamamladım. Bu süreçte ilgilerine ve alakalarına yakından tanıklık ettiğim Cumhurbaşkanımız Sayın 'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

KEŞKE BİRAZ DAHA RÜZGAR OLSAYDI...

GULIYEV, 200 metrede 19,72'lik Avrupa rekoru hedefi hakkında ise, "Bunu başaracağıma da inanıyorum. Eğer yarış sırasında daha olsaydı, yani 0,7 yazdı bildiğim kadarıyla, 2 olsaydı derece farklı olacaktı. Sadece yarışmaya devam etmek lazım. Bunu da başaracağım" diye konuştu.

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Ramil Guliyev’den madalya mesajı: Koleksiyona ekledim
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