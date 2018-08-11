Ramil Guliyev’den madalya mesajı: Koleksiyona ekledim

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan Ramil Guliyev, bir hedefine daha ulaştığını söyledi. 2017'de Dünya Şampiyonu olan milli atlet, Berlin'de de Türk bayrağını dalgalandırdığı için büyük gurur duyduğunu belirterek, "Madalya koleksiyonumdaki bir eksiği daha Avrupa Atletizm Şampiyonası altın madalyası ile tamamladım. Bu süreçte ilgilerine ve alakalarına yakından tanıklık ettiğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

KEŞKE BİRAZ DAHA RÜZGAR OLSAYDI...

GULIYEV, 200 metrede 19,72'lik Avrupa rekoru hedefi hakkında ise, "Bunu başaracağıma da inanıyorum. Eğer yarış sırasında biraz daha rüzgar olsaydı, yani 0,7 yazdı bildiğim kadarıyla, 2 olsaydı derece farklı olacaktı. Sadece yarışmaya devam etmek lazım. Bunu da başaracağım" diye konuştu.