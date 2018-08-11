Haber Hattı

PREMİER LİG'DE SERVET HARCANDI
İNGILTERE Premier Lig
'de yaz transfer
döneminin sona ermesiyle birlikte kulüplerin bonservise harcadığı para da belli oldu. Son 8 yılın en düşük transfer dönemi olmasına rağmen Premier Lig takımları kadrolarını güçlendirmek için yaptığı takviyelere yaklaşık olarak 1 milyar 370 milyon Euro ödedi. Geçen sezon bu rakam 1 milyar 580 milyon Euro'ydu. Listenin ilk sırasında yer alan Liverpool, kadrosuna kattığı 4 oyuncu için 182 milyon Euro bonservis bedeli öderken en yüksek ücreti, 72.5 milyon Euro'ya Roma'dan transfer ettiği kaleci Alisson için harcadı. Kepa'ya 80 milyon Euro bonservis ödeyerek, tarihin en pahalı kaleci transferini yapan Chelsea ise 137 milyon Euro harcamayla ikinci sırada yer aldı. Transfer sezonunun en çok harcama yapan üçüncü kulübü ise, Türk yıldız Çağlar Söyüncü'yü 21 milyon Euro'ya kadrosuna katan Leicester City oldu. Tottenham ise transfer döneminde adeta sessizliğe gömülerek, kadrosuna tek bir takviye dahi yapmadı. İLK ÜÇ PUAN ADANA DEMİR'İN
Spor Toto Birinci Lig'de sezonun perdesi Karabük'te açıldı. Yaptığı transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor
, konuk olduğu Kardemir Karabükspor
'u 1-0 yenerek, üç puanı hanesine yazdırdı. Hakan Kutlu
yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, 26'ncı dakikada Galip Güzel
'in kaydettiği golle sonuca gitti. Bir hayli çekişmeli geçen karşılaşmada Kardemir Karabükspor'dan Abdullah Sezgin, Berkay Yılmaz, Berk Kervamkıran ve Yusuf Akbulut, Adana Demirspor'dan ise Galip Güzel, Çağlar Şahin Akbaba ve Emre Nefiz sarı kart gördü. SEN MİSİN IRKÇILIK YAPAN!
Beşiktaş ve Göztepe'nin eski yıldızı Demba Ba
'ya Çin'de yapılan ırkçılığın faturası belli oldu. Shanghai Shenhua
'da forma giyen yıldız futbolcu geçen hafta Changchun Yatai ile oynanan maçta rakip takımın oyuncusu Zhang Li
'nin ırkçı sözlerine maruz kalmıştı. Olayın ardından soruşturma başlatan Çin Futbol Federasyonu, kararını açıkladı. Buna göre Çinli futbolcu Zhang Li, 6 maçtan men edilirken 42 bin yuan da para cezasına çarptırıldı. Yapılan açıklamada ırkçılık yerine "Sosyal düzeni ve maçın seyrini bozan hareketler" ifadelerinin kullanılması ise dikkat çekti. POTADA FİKSTÜR BELLİ OLDU
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi. 16 takımın yer alacağı ve 6 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak olan ligin ilk haftası iki derbiye sahne olacak. İşte ilk haftanın programı: İLK HAFTANIN MAÇLARI
Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan
Galatasaray - Anadolu Efes
Banvit - Arel Üniversitesi
Büyükçekmece
? Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol
Afyon Bld. - Bahçeşehir Koleji
İstanbul B.B. - Trabzonspor Pınar Karşıyaka
- TOFAŞ
Sakarya B.B. - Türk Telekom
? CİMNASTİKTE TARİHİ BAŞARI
İSKOÇYA'NIN Glasgow şehrinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Erkek Milli Takım
ı tarihi bir başarıya imza attı. İbrahim Çolak, Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Emre Gündüzoğlu'ndan oluşan Milli Takım, 29 ülke arasında 5. olarak tarihte ilk kez adını finallere yazdırdı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'de, "Tarihi bir adım attık, bunu madalyayla tamamlamak istiyoruz" dedi. Milliler, bugün saat 14:45'te sahne alacak.