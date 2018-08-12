Haber Hattı

U21 İşitme Engelliler Avrupa şampiyonu
İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek şampiyon oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan final maçından Türkiye, 4. dakikada Kazım Kılıç, 12. dakikada Ahmet Ergin
, 33. dakikada Emrecan Dönmez ve 61. dakika Serkan Aydın'ın golleriyle 4-0 galip ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı kutladı. Guliyev: Erdoğan bizi hep motive ediyor
Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası
'nda, erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev
, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalya almayı hedefliyor. Yarıştan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aramasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Guliyev, "Erdoğan'ın biz sporcuları takip etmesi büyük motivasyon oluyor
" diye konuştu. Alperen Acet beşinci oldu
Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Alperen Acet
yüksek atlamada 2.24'lük derecesiyle 5'inci olurken, Alman Mateusz Przybylko 2.34 metre ile altın madalya kazandı. Erkekler 5 bin metrede ise milli atletlerden Polat Kemboi Arıkan 13.23.42'lik derecesiyle 6'ncı, Kaan Kigen Özbilen 13.35.31 ile 14'üncü, Ramazan Özdemir de 14.03.63'lük zamanıyla 22'nci oldu. Bu kategoride 19 Eylül 2000 doğumlu Norveçli Jakob Ingebrigtsten 13.17.06'lik dereceyle altın, 27 yaşındaki ağabeyi Henrik Ingebrigtsten 13.18.75 ile gümüş, Fransız Morhad Amdouni de 13.19.14 ile bronzun sahibi oldu. Başak Eraydın İspanya'da şampiyonluğa ulaştı
Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. Başak Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından toprak zeminde düzenlenen Grand Canaria Turnuvası finalinde ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany Zuleta De Reales ile karşılaştı. Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etmeyi
başaran Eraydın, şampiyonluğa ulaştı ve büyük mutluluk yaşadı. Şampiyon boksör Charr Mesut Özil'e destek verdi
Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve kendisini 'Osmanlı torunu'
olarak nitelendiren Suriye asıllı dünya şampiyonu boksör Mahmut Ömer Manuel Charr
, ziyaret için Türkiye'ye geldi. Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Charr, uğradığı ırkçı saldırılar sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakan Arsenal'in 10 numarası Mesut Özil
'e destek verdi. Şampiyon boksör, "Mesut Özil'in aldığı kararı doğru buluyorum. Türk halkı ona her zaman destek olmalı, desteğini esirgememeli"
dedi. ?Trabzonspor Eren'in adını yaşatacak
Trabzonspor Kulübü, Trabzon'un Maçka İlçesi'nde geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ismini yaşatma kararı aldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Genç yaşında gösterdiği büyük cesaret ve yüreklilikle vatan toprağını korurken şehit düşen Eren Bülbül'ün isminin ölümsüzleşmesi adına Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda bulunan kale arkası tribününe 2018-19 sezonu için "Şehit Eren Bülbül Tribünü' adı verilmiştir" ifadeleri kullandı.U21 İşitme Engelliler AVRUPA ŞAMPİYONU