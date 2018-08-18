Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Haber Hattı

Haber Hattı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Haber Hattı
Çakır, Londra'da final yönetecek
FIFA kokartlı hakem , 'nun onayı ile Suudi Arabistan Süper Kupa finalini yönetecek. Bugün İngiltere'nin başkenti 'daki Loftus Road Stadyumu'nda, Al-Hilal ile Al İttihad finalinde düdük çalacak olan Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak

?Empoli, Salih transferini açıkladı
Serıe A'nın yeni ekiplerinden Empoli, 'ın i konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonu ile kiralandığı duyuruldu. F.Bahçe ise Empoli'ye kiraladığı Salih Uçan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

İlkay Almanya'da "Devam" dedi
'in 'nı bırakmasının ardından kararı merak edilen bir başka Türk asıllı oyuncu , kararını açıkladı. İlkay, sosyal medya hesabından, " ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak ve Alman Milli Takımı ile de yeni başarılı kariyer yaşamayı hedefliyorum" açıklaması yaptı.

Ümraniye ve Bolu üç puana koştu
1. Lig'de ikinci haftanın perdesi iki karşılaşma ile açıldı. Günün ilk mücadelesinde Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 yendi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 29'da ve 33'te penaltıdan Leandrinho kaydetti. Diğer maçta ise Boluspor, deplasmanda Bentley ve Özgürcan Özcan'ın golleriyle Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'da ilk düdük çalıyor
Türk futbolcular (Milan), Cengiz Ünder (Roma) ve Salih Uçan'ın (Empoli) mücadele edeceği Serie A'da yeni sezon bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Ligin açılış maçında son 7 yılın şampiyonu Juventus ile Chievo TSİ 19.00'da karşılaşacak. Juve'ye transferiyle dünya gündemine oturan Cristiano Ronaldo, İtalya serüvenine resmen başlayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber Hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN