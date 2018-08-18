Haber Hattı

Çakır, Londra'da final yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
, Merkez Hakem Kurulu
'nun onayı ile Suudi Arabistan Süper Kupa finalini yönetecek. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra
'daki Loftus Road Stadyumu'nda, Al-Hilal ile Al İttihad finalinde düdük çalacak olan Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak ?Empoli, Salih transferini açıkladı
Serıe A'nın yeni ekiplerinden Empoli, Salih Uçan
'ın transfer
i konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonu ile kiralandığı duyuruldu. F.Bahçe ise Empoli'ye kiraladığı Salih Uçan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu. İlkay Almanya'da "Devam" dedi Mesut Özil
'in Almanya Milli Takımı
'nı bırakmasının ardından kararı merak edilen bir başka Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan
, kararını açıkladı. İlkay, sosyal medya hesabından, "Manchester City
ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak ve Alman Milli Takımı ile de yeni başarılı kariyer yaşamayı hedefliyorum" açıklaması yaptı. Ümraniye ve Bolu üç puana koştu Spor Toto
1. Lig'de ikinci haftanın perdesi iki karşılaşma ile açıldı. Günün ilk mücadelesinde Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 yendi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 29'da Recep Aydın
ve 33'te penaltıdan Leandrinho kaydetti. Diğer maçta ise Boluspor, deplasmanda Bentley ve Özgürcan Özcan'ın golleriyle Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. İtalya Serie A'da ilk düdük çalıyor
Türk futbolcular Hakan Çalhanoğlu
(Milan), Cengiz Ünder (Roma) ve Salih Uçan'ın (Empoli) mücadele edeceği İtalya
Serie A'da yeni sezon bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Ligin açılış maçında son 7 yılın şampiyonu Juventus ile Chievo TSİ 19.00'da karşılaşacak. Juve'ye transferiyle dünya gündemine oturan Cristiano Ronaldo, İtalya serüvenine resmen başlayacak.