İstanbul yavaş yavaş ısınıyor

Bu yıl 40'ıncısı 11 Kasım'da düzenlenecek Vodafone İstanbul
Maratonu öncesi sponsor firma, özel bir etkinlik düzenleyerek sağlıklı yaşama ve sporun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Büyükada'daki organizasyona sağlıklı yaşam iletişiminin sosyal medyadaki elçileri Merve Oflaz, Kubilay Aka ve Türk voleybolunun efsane isimlerinden Neslihan Demir de katıldı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "İstanbul Maratonu
gibi desteklediğimiz İstanbul Yarı Maratonu'nu da sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un bir global marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz" diye konuştu. ÇİPLİ KOŞUCU 4'E KATLANDI
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından Altın Kategori'ye alınan İstanbul Maratonu'nda çipli koşucu sayısı 2011'den bu yana 4 kat arttı. 2011'de 8 bin, Vodafone'un sponsorluğunun başladığı 2012'de 13 bin, 2013'te 20 bin, 2014'te 25 bin, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 30 bin sporcu koştu.