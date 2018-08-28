Haber Hattı

Saksı olan kupalar müzeye kazandırıldı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un çöpte bulanan şampiyonluk kupaları, kulübün müzesine teslim edildi. Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulüp binasında Denizli 1. Amatör Ligi ekibi Akkonakspor'un yöneticisi Hakan Karaca'dan kayıp kupaları teslim aldı. Atilla, çöpe atıldıktan sonra bir vatandaşın evine götürerek saksı olarak kullandığı belirlenen kupaları Denizlispor Müzesi'ne kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karabük-Altınordu: 1-1

Spor Toto Birinci Lig'de 3. haftanın kapanış karşılaşmasında Kardemir Karabükspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi takım Karabükspor, 34. dakikada Yusuf Akbulut'un golüyle 1-0 öne geçti. Altınordu, ikinci yarının hemen başında Enes Kubat'ın attığı golle beraberliği yakaladı. İki takımın da ligdeki mücadeleye yüzde yüz Türk oyuncularla çıkması dikkat çekti.

Halep'ten sürpriz veda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 1 numarası Simona Halep, Kaia Kanepi'ye 2-0 yenilerek ilk turda elendi. New York'ta düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası, sürpriz bir sonuçla başladı. Bu yılın Fransa Açık şampiyonu Rumen Halep, dünya sıralamasının 44. basamağındaki Estonyalı Kanepi'ye 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenilerek evine döndü. Halep, zirvedeyken ABD Açık'tan ilk turda elenen ilk kadın tenisçi oldu.

Cüneyt Çakır'a görev!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Avusturya'nın Salzburg takımı ile Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi arasında çarşamba günü oynanacak rövanş maçında düdük çalacak. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.