Hamza Yerlikaya: "Merkel’in Mesut Özil açıklamasını takdirle karşılıyoruz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Mesut Özil'in yanında olduklarını dile getirdiği açıklamalarına değinen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya şunları söyledi:

"Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamaları geç de olsa olumlu. Bu konuya yapıcı bir şekilde yaklaşmasından dolayı kendisini takdirle karşılıyoruz. Karşılıklı hoşgörü ve sükûnet içerisinde sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Biz de Mesut ile irtibata geçerek, kendisinin her zaman yanında olduğumuzu ve biraz daha sakin kalmamız gerektiğini belirttik. Bir devlet başkanının bir ülkeye gitmesi ve o ülkede spor yapan bir vatandaşın devlet başkanının yanına gelmesi karşılaması, fotoğraf çekilmesi kadar doğal bir şey yok. Aynı şekilde diğer devlet başkanları da Türkiye'ye gelse ve futbolcularıyla fotoğraf çekilse biz de bunu olgunlukla karşılarız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda sporcu kimliği olan futbol oynamış bir devlet başkanıdır. Almanya Başbakanı Merkel'i açıklamalarındaki nezaketinden dolayı tebrik ediyoruz. Spor birleştirici bir güçtür. Irkları, dinleri, milletleri birbirine bağlar. Bizim mesajımız her zaman sporun birleştirici bir güç olduğu yönünde olacak"