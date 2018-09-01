Conseslus Kipruto tek ayakkabı ile koşup kazandı

İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen Elmas Lig yarışlarında 3 bin metre engellide dramatik anlar yaşandı. Yarış sırasında olimpiyat şampiyonu Kenyalı atlet Conseslus Kipruto'nun sol ayakkabısı ayağından çıktı.Yaralanma pahasına koşuya devam eden Kipruto, gerisinde kaldığı Faslı rakibi Soufiane El Bakkali'yi geçerek yarışı birincilikle tamamladı. Yarıştan sonra konuşan Kipruto, "Sol ayakkabım çıktığı için yaralandım. Çok ağrım var. Zor bir durumdu ancak bu durum, yapabildiğim kadar sert biçimde mücadele etmemi sağladı ve işler yolunda gitti" ifadelerini kullandı. Kipruto, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları 3 bin metre engelli finalinde 8.03.28'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı.

BÜYÜK İDDİA 50 BİN $ İÇİN BÖYLE KOŞTU

Kipruto'nun koşusu büyük yankı uyandırırken, kulislerde olimpiyat şampiyonu atletin bir iş adamı ile "O kadar iyi durumdayım ki, tek ayakkabı ile bile koşsam kazanırım" diyerek 50 bin dolara bahse girdiği iddiası bomba etkisi yarattı.