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tek ayakkabı ile koşup kazandı

'in Zürih etabnda 3 bin metre engellide Olimpiyat şampiyonu Kenyalı atlet ’nun sol ayakkabısı çıktı. Buna rağmen yarışı sürdüren Kipruto, Faslı rakibi Soufiane ’yi son anda geçti ve koşuyu ilk sırada tamamlamayı başardı.

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Giriş Tarihi: 1.9.2018
Conseslus Kipruto tek ayakkabı ile koşup kazandı

'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen yarışlarında 3 bin metre engellide dramatik anlar yaşandı. Yarış sırasında olimpiyat şampiyonu Kenyalı atlet 'nun sol ayakkabısı ayağından çıktı.Yaralanma pahasına koşuya devam eden Kipruto, gerisinde kaldığı Faslı rakibi Soufiane 'yi geçerek yarışı birincilikle tamamladı. Yarıştan sonra konuşan Kipruto, "Sol ayakkabım çıktığı için yaralandım. Çok ağrım var. Zor bir durumdu ancak bu durum, yapabildiğim kadar sert biçimde mücadele etmemi sağladı ve işler yolunda gitti" ifadelerini kullandı. Kipruto, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları 3 bin metre engelli finalinde 8.03.28'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı.

BÜYÜK İDDİA 50 BİN $ İÇİN BÖYLE KOŞTU

Kipruto'nun koşusu büyük yankı uyandırırken, kulislerde olimpiyat şampiyonu atletin bir iş adamı ile "O kadar iyi durumdayım ki, tek ayakkabı ile bile koşsam kazanırım" diyerek 50 bin dolara bahse girdiği bomba etkisi yarattı.

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Conseslus Kipruto tek ayakkabı ile koşup kazandı
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