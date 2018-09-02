Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Haber hattı

Haber hattı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Haber hattı

SPORUN ZİRVEDEKİ İSMİ: A SPOR

A SPOR, 33 aydır sürdürdüğü geleneği bozmadı. Kantar Media Ağustos ayı ölçümlerine göre, bir kez daha en çok izlenen spor kanalı olarak zirveye yerleşti. Güçlü habercilik refleksine sahip dinamik yayınları, zengin yayın içeriği ile A Spor, kendi kulvarında en çok izlenen spor kanalı oldu. Türkiye'nin dört bir yanından takımların buluştuğu 'nı 1. tur maçlarıyla naklen ve şifresiz yayınlamaya başlayan A Spor, önceki gün sona eren transfer döneminde de futbolseverlerin en çok takip ettikleri kanal oldu. WRC 2018 Ralli Şampiyonası Almanya Rallisi ile devam ederken A Spor bu motor yarışlarının heyecanını seyircilerine yaşatan tek kanal oldu.

LOKOMOTİV MOSKOVA RUSYA'DA DÖKÜLÜYOR
'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , liginde oynadığı maçta Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu. Moskova ekibi Fernandes'in 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak, 39. dakikada Wanderson'un golüyle beraberliği yakalayan Krasnador, 90. dakikada Magomed Suleymanov'un kaydettiği golle mücadeleyi 2-1 kazandı. Altıncı maçında 2. mağlubuyetini alan Lokomotiv Moskova, Rusya liginde 8 puanla 7. sırada kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN