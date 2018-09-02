Haber hattı

SPORUN ZİRVEDEKİ İSMİ: A SPOR

A SPOR, 33 aydır sürdürdüğü geleneği bozmadı. Kantar Media Ağustos ayı ölçümlerine göre, bir kez daha en çok izlenen spor kanalı olarak zirveye yerleşti. Güçlü habercilik refleksine sahip dinamik yayınları, zengin yayın içeriği ile A Spor, kendi kulvarında en çok izlenen spor kanalı oldu. Türkiye'nin dört bir yanından takımların buluştuğu Ziraat Türkiye Kupası'nı 1. tur maçlarıyla naklen ve şifresiz yayınlamaya başlayan A Spor, önceki gün sona eren transfer döneminde de futbolseverlerin en çok takip ettikleri kanal oldu. WRC 2018 Ralli Şampiyonası Almanya Rallisi ile devam ederken A Spor bu motor yarışlarının heyecanını seyircilerine yaşatan tek kanal oldu.

LOKOMOTİV MOSKOVA RUSYA'DA DÖKÜLÜYOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya liginde oynadığı maçta Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu. Moskova ekibi Fernandes'in 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak, 39. dakikada Wanderson'un golüyle beraberliği yakalayan Krasnador, 90. dakikada Magomed Suleymanov'un kaydettiği golle mücadeleyi 2-1 kazandı. Altıncı maçında 2. mağlubuyetini alan Lokomotiv Moskova, Rusya liginde 8 puanla 7. sırada kaldı.