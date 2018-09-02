Okçularımızdan 3 Avrupa Şampiyonluğu daha geldi

Polonya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçularımız madalyaları topladı. Makaralı Yay Kadın Milli Takımımız, 227-227 biten karşılaşmada İtalya'ya beraberlik atışları ile üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaştı. İki ülke bunun ardından klasik yay finalinde de karşılaştı ve millilerimiz 6-2 ile yine altın madalyayı kazanan taraf oldu. Günün üçüncü altın madalyası bireyselde geldi. Yasemin Ecem Anagöz, Danimarkalı Maja Jager'i 5-5 biten finalin ardından beraberlik atışları sonrası mağlup etti ve ikinci altın madalyasını aldı. Klasik yayda Fransız Melanie Gaubil ile üçüncülük maçına çıkan Gülnaz Büşranur Çoşkun da yine 5-5 berabere biten mücadeleyi beraberlik atışlarıyla kazanarak bronz kazandı. Yeşim Bostan ise makaralı yay finalinde, İspanyol rakibi Marcos'a 146-145 yenilip gümüşte kaldı.

MİNSK BİLETİNİ ALDILAR

Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Mete Gazoz (klasik yay), Evren Çağıran (makaralı yay) ve Yeşim Bostan (makaralı yay) Minsk'te düzenlenecek 2. Avrupa Oyunları için kota aldı.