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Okçularımızdan 3 Avrupa Şampiyonluğu daha geldi

Polonya’daki şampiyonada Klasik ve Makaralı Yay Milli Takımlarımızın yanı sıra Yasemin Ecem Anagöz de klasik yayda ülkemize altın madalya getiren isimdi

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Okçularımızdan 3 Avrupa Şampiyonluğu daha geldi

Polonya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçularımız madalyaları topladı. Makaralı Yay Kadın Milli Takımımız, 227-227 biten karşılaşmada 'ya beraberlik atışları ile üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaştı. İki ülke bunun ardından klasik yay finalinde de karşılaştı ve millilerimiz 6-2 ile yine altın madalyayı kazanan taraf oldu. Günün üçüncü altın madalyası bireyselde geldi. Yasemin Ecem Anagöz, Danimarkalı Maja Jager'i 5-5 biten finalin ardından beraberlik atışları sonrası mağlup etti ve ikinci altın madalyasını aldı. Klasik yayda Fransız Melanie Gaubil ile üçüncülük maçına çıkan Gülnaz Büşranur Çoşkun da yine 5-5 berabere biten mücadeleyi beraberlik atışlarıyla kazanarak bronz kazandı. ise makaralı yay finalinde, İspanyol rakibi Marcos'a 146-145 yenilip gümüşte kaldı.

MİNSK BİLETİNİ ALDILAR
Klasik Yay Kadın Milli Takımı, (klasik yay), Evren Çağıran (makaralı yay) ve Yeşim Bostan (makaralı yay) Minsk'te düzenlenecek 2. Avrupa Oyunları için kota aldı.

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Okçularımızdan 3 Avrupa Şampiyonluğu daha geldi
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