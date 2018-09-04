Nadal ile Serena hiç zorlanmadı!

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık tek erkeklerde Rafael Nadal
, tek kadınlarda ise Serena Williams
çeyrek finale yükseldi. Dünya 1 numarası Nadal, 4. tur maçında Gürcü Nikoloz Basilashvili'yi 6-3, 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını son 8'e yazdırdı. Nadal, çeyrek finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşacak. Kadınlarda Kaia Kanepi'yi 97 dakikada 6-0, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Serena Williams ise çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'nın rakibi oldu.