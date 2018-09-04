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Nadal ile Serena hiç zorlanmadı!

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Nadal ile Serena hiç zorlanmadı!
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık tek erkeklerde , tek kadınlarda ise çeyrek finale yükseldi. Dünya 1 numarası Nadal, 4. tur maçında Gürcü Nikoloz Basilashvili'yi 6-3, 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını son 8'e yazdırdı. Nadal, çeyrek finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşacak. Kadınlarda Kaia Kanepi'yi 97 dakikada 6-0, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Serena Williams ise çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'nın rakibi oldu.
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Nadal ile Serena hiç zorlanmadı!
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