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, 'a ilk turda veda etti

Tenis Turnuvası'nda gençler kategorisi çift erkeklerde mücadele eden ile partneri Otto Virtanen, ilk turda ABD'li Tristan Boyer ve Dominikli Nick Hardt çiftine elendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 21:36
Yankı Erel, ABD Açık'a ilk turda veda etti

Sezonun son grand slam turnuvası 'ta gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporcu ile Fin partneri Otto Virtanen, ilk turda elendi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada gençler kategorisi çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan Yankı Erel ile Otto Virtanen, 6 numaralı seribaşı ABD'li Tristan Boyer ve Dominikli Nick Hardt ikilisi ile karşılaştı.

Bir saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakiplerine 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Yankı Erel-Otto Virtanen çifti, turnuvaya ilk turda veda etti.

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Yankı Erel, ABD Açık'a ilk turda veda etti
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