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Japon mucizesi

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Japon mucizesi
2017... 'ın başlamasına 2 hafta var. Ve şanssızlıklar da 2014 finalisti Kei Nishikori için böyle başlıyor. İdman sırasında sağ bileğinden sakatlanan 29 yaşındaki Japon raket, sezonu kapattığı gibi 'ta da yer alamaz. Tedavi ile geçen o dönemde tv'den bile maç izlemek istemez Nishikori... Ve 2015'te Dünya 4 numarasına kadar yükselen Nishikori, sakatlıkla geçen 1 yıl sonunda bu sefer ABD Açık'ı kaçırmadığı gibi bu sezon 3. kez yarı finale yükseldi. Üstelik 2014'te finalde kaybettiği Marin Cilic'i 2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4 setlerle 3-2 yenerek... Nishikori'nin rakibi ise oldu...
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Japon mucizesi
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