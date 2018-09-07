Japon mucizesi

2017... ABD Açık
'ın başlamasına 2 hafta var. Ve şanssızlıklar da 2014 finalisti Kei Nishikori için böyle başlıyor. İdman sırasında sağ bileğinden sakatlanan 29 yaşındaki Japon raket, sezonu kapattığı gibi Avustralya Açık
'ta da yer alamaz. Tedavi ile geçen o dönemde tv'den bile maç izlemek istemez Nishikori... Ve 2015'te Dünya 4 numarasına kadar yükselen Nishikori, sakatlıkla geçen 1 yıl sonunda bu sefer ABD Açık'ı kaçırmadığı gibi bu sezon 3. kez yarı finale yükseldi. Üstelik 2014'te finalde kaybettiği Marin Cilic'i 2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4 setlerle 3-2 yenerek... Nishikori'nin rakibi ise Novak Djokovic
oldu...