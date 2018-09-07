Şölen başlıyor

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul
tarafından hafta sonu düzenlenecek 4. Uluslararası Su Sporları
Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Kuruçeşme'de gerçekleştirilen tanıtıma Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ile çeşitli ülkelerin konsolosları katıldı. Genel Müdür Aksu, "Su sporlarını marka bir organizasyonla uluslararası arenada cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Festivalde, profesyonel yarışlara ek olarak halkın da katılım sağlayacağı aktiviteler olacak"
dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise "Tüm İstanbulluları festivale bekliyorum" mesajını verdi. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nın ev sahipliği yapacağı
ve ilk kez uluslararası katılımın da olacağı festivalde 25 ülkeden 130'u yabancı olmak üzere 2 bin 500 sporcu mücadele edecek.
Uluslararası Su Sporları Festivali'nin tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu ile çeşitli ülkelerden bir çok davetli katıldı