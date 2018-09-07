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Şölen başlıyor

İlk kez bu yıl uluslararası statü kazanan ’daki festivale, 25 ülkeden 130’u yabancı olmak üzere 2500 sporcu katılaca

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Şölen başlıyor
Büyükşehir Belediyesi ve tarafından hafta sonu düzenlenecek 4. Uluslararası Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Kuruçeşme'de gerçekleştirilen tanıtıma Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ile çeşitli ülkelerin konsolosları katıldı. Genel Müdür Aksu, "Su sporlarını marka bir organizasyonla uluslararası arenada cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Festivalde, profesyonel yarışlara ek olarak halkın da katılım sağlayacağı aktiviteler olacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise "Tüm İstanbulluları festivale bekliyorum" mesajını verdi. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nın ev sahipliği yapacağı ve ilk kez uluslararası katılımın da olacağı festivalde 25 ülkeden 130'u yabancı olmak üzere 2 bin 500 sporcu mücadele edecek.

Uluslararası Su Sporları Festivali'nin tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu ile çeşitli ülkelerden bir çok davetli katıldı
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