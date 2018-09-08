Beşiktaş Mogaz kupasını aldı

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Beşiktaş Mogaz'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi. Siyah-beyazlı oyuncular, madalyalarını ise başkan yardımcıları Mustafa Atak ve Levent İşler ile yönetim kurulu üyesi Cenker Doğan'dan aldı.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşarak "üçleme" yapan Beşiktaş Mogaz'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Süper Kupa'da ikinci kez mücadele eden Göztepe'ye madalyalarını yönetim kurulu üyeleri Mehmet Nadi Pirci, Ömer Hançer ve Sercan Şenel takdim etti.