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Red Bull 'nda şampiyon

Red Bull 'nda mücadele eden sezonun altıncı ayağı olan İtalya GP'sini kazanarak puanını 221'e yükseltti ve sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 21:45
Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda şampiyon Can Öncü

Milli motosikletçi , Red Bull 'nın İtalya ayağında şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada sezonun 6. ayak yarışı, İtalya'nın Misano kentinde sona erdi.

Yarışı 30.19.316'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan milli sporcu Can Öncü, pilotlar klasmanındaki puanını 221'e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.

Can'ın ikizi Deniz Öncü ise yarışı sekizinci sırada tamamlamasına rağmen pilotlar klasmanında ikinci sıradaki yerini korudu.

Çaylaklar Kupası'nın son etabı, 22-23 Eylül'de İspanya'daki Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Son yarış öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1- Can Öncü (Türkiye): 221 puan
2- Deniz Öncü (Türkiye): 142
3- Filip Salac (Çekya): 142
4- Xavier Argitas (İspanya): 135
5- Ryusei Yamanaka (Japonya): 117

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Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda şampiyon Can Öncü
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