ABD Açık'ta şampiyon Naomi Osaka

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Naomi Osaka şampiyon oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 20'nci sırada bulunan Japon Naomi Osaka, 17'nci sıradaki Amerikalı Serena Williams ile karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 19 dakika süren maçta Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek ABD Açık'ın şampiyonu olan Osaka, kariyerindeki ilk grand slam turnuvasını kazandı. 20 yaşındaki Osaka ayrıca tenis tarihinde bir grand slam turnuvası kazanan ilk Japon oyuncu oldu.

"HERKESİN SELENA'YI DESTEKLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Osaka, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, gözyaşlarına hakim olamayarak "Herkesin Serena'yı desteklediğini biliyordum. Maçın böyle bitmesine üzüldüm. Herkese maçı izledikleri için teşekkür ederim. Annem benim için çok fedakarlıkta bulundu. Buraya gelerek maçımı izlemesi benim için büyük anlam taşıyor çünkü normalde bunu yapmaz." ifadelerini kullandı.

Babasının maçta olmadığı bilgisini paylaşan Osaka, "O fiziksel olarak maçlarımı izlemez. Onun yerine etrafta yürür." ifadeleriyle seyircilerde gülüşmelere neden olurken, "ABD Açık finalinde Serena Williams ile karşılaşmak her zaman hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğin için sana teşekkür ediyorum Serena." dedi.

Osaka, şampiyonluğunun ardından 3,8 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

36 yaşındaki Williams de yaptığı konuşmada, "Osaka iyi oynadı. Bu onun ilk grand slam turnuvasıydı. Kendisini tebrik ederim. Takımıma teşekkür ederim. Umarım burada yine oynayabilirim. Benim için zor bir yıldı." ifadelerini kullandı.

WİLLİAMS SANDALYE HAKEMİYLE TARTIŞTI

Williams'ın ikinci sette maçın sandalye hakemi Portekizli Carlos Ramos ile girdiği tartışma müsabakaya damgasını vurdu.

Fransız antrenörü Patrick Mouratoglou'dan taktik aldığı iddiasıyla hakem Ramos'tan uyarı alan Williams'e, birkaç dakika sonra sayı kaybedince raketini yere vurduğu için ikinci kural ihlalinden dolayı 15 sayı ceza verildi.

Bunun ardından sandalye hakeminin bulunduğu bölüme yürüyen Williams, ilk kural ihlaliyle ilgili olarak, Ramos'a "Ben antrenörümden taktik almadım. Hayatımda hiç hile yapmadım. Bana bir özür borçlusun. Hile yaparak kazanacağıma, kaybetmeyi tercih ederim." diye konuştu.

Williams, daha sonra oyun arasında kenarda otururken Ramos'a "Bana özür borçlusun. Özür dilediğini söyle. Benden bir sayı çaldın. Bu yüzden hırsızsın da." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ramos, Williams'a üçüncü kural ihlalini verdi. Üçüncü kural ihlali "oyun cezasına" neden olduğu için ikinci sette durum Osaka'nın lehine 4-3'ten 5-3'e geldi.

Bunun ardında ABD Açık'ın iki yetkilisi sahaya girerek Williams ile konuştu. Williams ise yetkililerden birine "Bu adil değil." dedi.

Williams'ı destekleyen seyirciler, Ramos'u müsabaka sonuna kadar yuhaladı.

Serena Williams, 2009 ve 2011 yıllarında düzenlenen ABD Açık turnuvalarında sandalye hakemleriyle tartıştığı için para cezaları almıştı.

Mouratoglou ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, Williams'a taktik verdiğini doğrulayarak buna rağmen kariyerinde hiçbir zaman bu nedenle kural ihlali almadığını söyledi ve oyuncuların maçlar sırasında raketlerini yere vurmasının "doğal" ve "duygusal" bir durum olduğunu kaydetti.

Tenis oyuncularının antrenörlerinden taktik almalarına grand slam turnuvalarında izin verilmiyor.