Filenin Sultanları üçüncü oldu

İsviçre'nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası'nda mücadele eden A Kadın Voleybol takımı Milli Takımımız, üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Montrö şehrinde bulunan Pierrier Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, son Dünya üçüncüsü rakibini 25-16, 25-18, 23-25, 20-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup ederek Montreux Volley Masters turnuvasında 2016'dan sonra 2. kez bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan final maçında ise İtalya Rusya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

SALON: Pierrier

HAKEMLER: Agnieszka Michlic (Polonya), Alexander Ryabtsov (Rusya)

TÜRKİYE: Cansu, Zehra, Hande, Meliha, Eda, Meryem, Simge (L) (Aylin, Ebrar, Çağla, Meliha, Zehra)

BREZİLYA: Gabi, Adenizia, Thaisa, Rosamaria, Dani Lins, Fernanda Garay, Suelen (L) (M.Pavao, Amanda, Ratzke, Ana Carol, Drussyla)

SETLER: 25-16, 25-18, 23-25, 20-25, 15-13

SÜRE: 134 dakika (22,22,30,29, 31)