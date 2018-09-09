Haber Hattı

İsmet Ağabey uğurlandı Çanakkale
'de iki gün önce geçirdiği motosiklet kazasında vefat eden Türk basketbol
unun duayen ismi İsmet Badem dün yaz aylarını geçirdiği Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki cenaze töreniyle uğurlandı. Cenazeye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
, TBF Ceo'su Ömer Onan
ile spor camiasından Aydın Örs
ve Harun Erdenay
gibi isimler katıldı. Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "İsmet abi gerçekten gerek benim sporculuk hayatımda, daha öncesinde ve sonrasında da Türk sporu için Türk basketbolu için 7/24 hizmet etmiş bir insandır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı. Eskrim'de altın madalya
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Büyük Erkekler Flöre Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Martino Minuto, altın madalya
kazandı. Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Eskrim Günü'nde düzenlenen turnuvada Minuto'nun, 63 sporcu arasından birinci olduğu belirtildi. Minuto, finalde Danimarkalı Emil Andersen'i 15-8 yenerek altın madalyaya uzandı. Sessiz, Dünya Şampiyonu
Brezilya'da düzenlenen Serbest Stil Dünya Üniversiteler arası güreş şampiyonasında ülkemizi 92 kiloda temsil eden Sancaktepe Belediyespor güreşçisi Mustafa Sessiz
, finalde karşılaştığı Macar rakibini yenerek Dünya şampiyonu oldu. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Ata sporumuz güreşte yaptığımız yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mustafa Sessiz kardeşimizi gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ederim" diye konuştu. İkinci Lig'de toplu sonuçlar
TFF 2. Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: Kırmızı Grup
: Sivas
Belediye-Bandırma: 3-0, Tokat-Tarsus İdmanyurdu: 0-2, Zonguldak-Pendik: 1-0, BUGSAŞ Spor-Etimesgut: 2-1, Tuzlaspor- Karagümrük: 2-0, Kırklareli-Manisa BŞB: 0-0, Fethiye-Konya Selçuk: 2-2, Menemen Bld-Darıca G.Birliği: 5-1, K.Maraş-Şanlıurfa: 1-1. Beyaz Grup
: Ankara Demir-Bodrumspor: 0-1, Amed -Keçiörengücü: 2-1, Gümüşhane-Samsun: 1-1, İnegöl- Gaziantep: 3-1, Uşakspor-Niğde Anadolu: 1-1, Eyüp-Kastamonu 1966: 0-1, Sancaktepe -Bayrampaşa: 1-0, Manisaspor-Hacettepe: 1-2, Sakaryaspor-Sarıyer: 1-2.