Okulu tarih yazdı

Ata sporu güreşin 'ilk er meydanı' olarak bilinen Elmalı Yağlı Pehlivan GüreşlerAntalyalya'da 666'ncı kez düzenlendi. Başarılı güreşler çıkararak, finale adını yazdıran Orhan Okulu ile İsmail Balaban'ın başpehlivanlık mücadelesi nefesleri kesti. Okulu, Balaban'ın sakatlanarak, müsabakadan çekilmesi üzerine, Elmalı'da üst üste 6'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Okulu, 'altın kemerin ebedi sahibi' unvanını ikinci kez kazanarak, Cumhuriyet tarihinin er meydanındaki en büyük rekorunu kırdı. Güreşleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ile milletvekilleri ve çok sayıda güreşsever büyük bir heyecanla takip etti.

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