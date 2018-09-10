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Okulu tarih yazdı

İlk er meydanı olarak bilinen Elmalı’da üst üste 6’ncı kez başpehlivan unvanını alan Orhan Okulu, tarihe adını altın harflerle yazdırdı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Okulu tarih yazdı

Ata sporu güreşin 'ilk er meydanı' olarak bilinen Elmalı Yağlı Pehlivan GüreşlerAntalyalya'da 666'ncı kez düzenlendi. Başarılı güreşler çıkararak, finale adını yazdıran Orhan Okulu ile 'ın başpehlivanlık mücadelesi nefesleri kesti. Okulu, Balaban'ın sakatlanarak, müsabakadan çekilmesi üzerine, Elmalı'da üst üste 6'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Okulu, 'altın kemerin ebedi sahibi' unvanını ikinci kez kazanarak, Cumhuriyet tarihinin er meydanındaki en büyük rekorunu kırdı. Güreşleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Belediye Başkanı ile milletvekilleri ve çok sayıda güreşsever büyük bir heyecanla takip etti.

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