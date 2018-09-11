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: "'a minnet duyuyoruz"

Boks Federasyonu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Boks Federasyonu Başkanı , Filistin olarak Cumhurbaşkanı 'a minnet duyduklarını belirtti. Alasafra, İsrail ablukası nedeniyle birçok sporcularını yurt dışındaki turnuvalara götüremediklerini ifade etti.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 12:00
Fawzi Alasafra: Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyuyoruz

Boks Federasyonu tarafından, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası öncesinde Türkiye'ye davet edilen Boks Federasyonu Başkanı , İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye ilk kez geldiklerini söyleyen Alasafra, "Daha önce Asya Federasyonu tarafından bu tarz bir turnuvaya katıldık ama Türkiye'ye ilk defa geliyoruz. Hem Türkiye milletine karşı hem de 'a karşı yoğun minnet duyuyoruz. Türkiye'nin yanındayız sürekli olarak. Her türlü aldığı karara karşı biz de desteğimizi sağlıyoruz ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye zalimlere karşı durduğu için ve mazlumların yanında durduğu için çok seviyoruz. Sadece biz değil, zalimliğe uğrayan her ülke Türkiye'yi seviyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL 2 BOKSÖRÜMÜZÜ MEN ETTİ"

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle sporda da sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Filistin Boks Federasyonu Başkanı Fawzi Alasafra, "İsrail sadece sivil veya siyasi insanlara karşı abluka uygulamıyor. Spora ve sporculara karşı da bir abluka uyguluyor, yaptırımda bulunuyor. Mesela 2 Gazzeli boksör vardı. Onlar başka bir turnuvaya katılacaklardı ama katılamadı. Çünkü İsrail men etti. Bu turnuvaya katılıyoruz, daha önce birkaç turnuvaya katılmak istemiştik fakat İsrail müsaade etmedi. Sporun gelişmesi için bütün şehirlerin ve bütün merkezlerin birleştirilmesi gerekirken İsrail buna müsaade etmedi. Şimdi Kudüs'tekilerin farklı etkinlikleri var. Gazze'dekilerin ayrı 'dakilerin ayrı etkinlikleri var. Ayrı ayrı olduğu için boks sporu gelişmiyor" dedi.

Heyetteki bazı isimlerin bu seyahate katılamadığını ifade eden Fawzi Alasafra, "Gelmeleri engellendi. Ben Filistin Boks Federasyonu Başkanı olarak, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Bey'e teşekkür ederim çünkü bize kolaylıklar sağladı" diyerek sözlerini tamamladı.

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Fawzi Alasafra: "Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyuyoruz"
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