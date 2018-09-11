Ferrari'de Raikkonen'in yeri Leclerc geliyor

Formula 1 takımlarından Ferrari'de Kimi Raikkonen'den boşalan koltuğa genç pilot Charles Leclerc oturacak.

İtalyan ekibi, Fin pilot Raikkonen'in sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Formula 1'deki ilk sezonunu Sauber ile geçiren 20 yaşındaki Leclerc'i kadrosuna kattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Monako doğumlu Leclerc, "Hayallerim gerçek oldu. Gelecek yıl dünya şampiyonasında Ferrari için yarışacağım. Bana bu fırsatı verdiği için Ferrari'ye sonsuza kadar minnettar olacağım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sauber ile 14 kez piste çıkan ve en iyi derecesini Azerbaycan'da altıncı olarak elde eden Leclerc, pilotlar klasmanında 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

Leclerc, gelecek sezon Ferrari'de kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman pilot Sebastian Vettel ile takım arkadaşı olacak.