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'de 'in yeri Leclerc geliyor

Formula 1 takımlarından , 'in ayrılmasıyla boşalan koltuğu 20 yaşındaki Leclerc ile doldurdu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 13:25
Ferrari'de Raikkonen'in yeri Leclerc geliyor

Formula 1 takımlarından 'de Kimi 'den boşalan koltuğa genç pilot oturacak.

İtalyan ekibi, Fin pilot Raikkonen'in sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Formula 1'deki ilk sezonunu Sauber ile geçiren 20 yaşındaki Leclerc'i kadrosuna kattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Monako doğumlu Leclerc, "Hayallerim gerçek oldu. Gelecek yıl dünya şampiyonasında Ferrari için yarışacağım. Bana bu fırsatı verdiği için Ferrari'ye sonsuza kadar minnettar olacağım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sauber ile 14 kez piste çıkan ve en iyi derecesini Azerbaycan'da altıncı olarak elde eden Leclerc, pilotlar klasmanında 13 puanla 15. sırada yer alıyor.

Leclerc, gelecek sezon Ferrari'de kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman pilot ile takım arkadaşı olacak.

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Ferrari'de Raikkonen'in yeri Leclerc geliyor
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