Haber Hattı

12 Dev Adam'a yeni bir sponsor daha...
Türkiye Basketbol Federasyonu, Altınyıldız Classics ile giyim sponsorluğu için sözleşme imzaladı. Wyndham Ankara Oteli'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif'in yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı
'nın teknik heyeti ve oyuncuları katıldı. Başkan Türkoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, hem kulüplerin hem de milli takımların sportif başarıları sayesinde, Türk basketbolunu, spor ekonomisi içerisinde eşi az görülen rakamlarla desteklemenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. Bu arada A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları kapsamında Türk Telekom ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 86-73 kazandı.
Milli oyuncuların gençlere ve kendini genç hissedenlere her zaman örnek teşkil ettiğini söyleyen Türkoğlu, "Bu kapsamda, Altınyıldız Classics ile milli takımlar resmi giyim sponsorluğumuzu duyurmaktan memnunum" dedi. Yılın 11'i adayları belirlendi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 55 kişilik aday liste açıklandı. 65 ülkede forma giyen yaklaşık 25 bin profesyonel futbolcu tarafından belirlenen FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları arasında Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah da yer aldı. İspanya 9, Fransa ise 8 oyuncusuyla listede yer alarak en başarılı ülkeler oldu. Yılın 11'i, 24 Eylül'de Londra'da düzenlenecek törende açıklanacak. Hiddink 4 milyon Euro'ya Çin'de!
Bir dönem Fenerbahçe ile Türk Milli Takımı'nı da çalıştıran Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in, Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda alacağı ücret ortaya çıktı. 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılma ve başarılı olma hedefi doğrultusunda göreve getirilen Hiddink'in yılda 4 milyon Euro kazanacağı Çin basınında yer aldı. 8 yaşındaki Alp Hasan Aksoy yarış kazanan en genç pilot!
Avusturya Speedworld Pisti'nde düzenlenen CEE Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 8 yaşındaki Alp Hasan Aksoy
büyük bir başarıya imza attı. Aksoy, 7-11 yaş aralığındaki pilotların bulunduğu, yaklaşık 10 ayrı ülkeden 30'u aşkın pilotun yarıştığı Micromax kategorisinde sıralama turlarında 5. oldu. Ardından ilk yarışa çıkan Aksoy rakiplerini geride bırakıp, 1. oldu. İkinci yarışa ilk sıradan başlayan Aksoy rakiplerine yine fırsat vermedi ve Süper Final'e de birinci başlama hakkını kazandı. Burada en yakın rakibine 4.196 saniye fark atarak şampiyon olan Aksoy, CEE Avrupa Şampiyonası'nda yarış kazanan en genç Türk pilot olma unvanını elde etti. Nefes Terapi etkinliğine büyük ilgi
7.Uluslarası Klarnet Festivali kapsamında 3.'sü düzenlenen Nefes Terapi etkinliği pazar günü Caddebostan'da gerçekleştirildi. Spor eğitmeni Eren Öztürk yönetimindeki etkinlik yoğun ilgi gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
himayesinde, Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe iki bin kişi katılırken, organizasyonda pilates, yoga ve konserler de yer aldı.? Lokomotiv'in İstanbul korkusu
Lokomotiv Moskova Sportif Direktörü Erik Stoffelshaus, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray ile oynayacakları açılış maçını değerlendirdi. Rus basınına konuşan Erik Stoffelshaus, daha önce görev yaptığı Schalke ile eşleşmelerinin de inanılmaz olduğunu söylerken, İstanbul'dan çekindiklerini dile getirdi. Stoffelshaus, ''Çok zor bir maç. Stadyumda maç boyunca korkunç bir gürültü olur ve her futbolcu bu baskıyla başa çıkamaz. Zaten Galatasaray'ın evinde çok iyi olmasının ve sahasında nadiren kaybetmesinin nedenlerinden biri de bu'' ifadelerini kullandı. EURO 2024 için geri sayıma geçildi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi 27 Eylül'de belli olacak. UEFA'nın açıklamasında, Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024 ev sahipliğini kazanacak ülkenin, 27 Eylül'de Nyon'da düzenlenecek
seremonide duyurulacağı bildirildi. Türkiye ve Almanya'nın sunumlarını TSİ 14.00'te gerçekleştireceği, sonrasında UEFA İcra Kurulu'nun yapacağı oylamanın ardından TSİ 15.45'te ev sahibinin açıklanacağı belirtildi.