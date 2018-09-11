Novak Djokovic gürültüye pabuç bırakmadı

Teniste sezonun son Grand Slam'i olan ABD Açık
'ta tek erkeklerde zafer Novak Djokovic
'in oldu. Arthur Ashe'in hınca hınç dolu tribünlerinin desteğini alan 'Kibar Dev' lakaplı Arjantinli Del Potro
'yu 6-3, 7-6 ve 6-3'lük
setlerle 3-0 yenen Sırp raket, kariyerinin 14. Grand Slam zaferini kazandı. Dengeli başlayan maçın kaderi 7. oyunda değişti. Del Potro'nun servis oyununu 40-0'dan kıran Djokovic, ikinci sette de 3-1'i bulunca tribünler ve meşhur 'Tandil 12'
devreye girdi. Atmosfer bir anda futbol maçlarına benzedi ve buna sinirlenen Djokovic oyundan düştü. Fırsatı kaçırmayan Del Potro oyunları eşitledi
ve 4-3 öne geçti. 8. oyun 20 dakika sürdü ve 8 kez eşitlik yaşandı. 3 servis kırma puanını çeviren Djokovic son gülen oldu ve tie-break'e giden seti 7-6 alarak ipleri iyice eline aldı. Son seti de 6-3 alan Djokovic zaferini ilan etti. KAZANCI 119 MİLYON DOLARI BULDU
Djokovic sadece Pete Sampras'ı yakalamakla kalmadı, 'En çok kazanan oyuncular' listesinde de Roger Federer'i geçip zirveye yükseldi. 3.8 milyon $'lık para ödülü ile Sırp raketin ATP turnuvalarından kazandığı toplam para miktarı 119 milyon dolara yükseldi. RÜYAM GERÇEK OLDU
14. Grand Slam şampiyonluğunun Djokovic için anlamı büyük. Zira Sırp oyuncu 'İdolüm' dediği ABD'li yıldız Pete Sampras ile şampiyonluk sayılarını eşitledi. "Çocukken onun ilk Wimbledon şampiyonluğunu izlemiştim. Kendi kendime, 'Büyüyünce ben de bunları yapacağım' diye düşünürdüm. Ve şimdi burada rüyam gerçek oldu" dedi. TANDİL 12'LİSİ SUSTU
Del ?Potro'nun doğup büyüdüğü şehir olan Tandil'deki 12 yakın arkadaşı, Arjantinli oyuncuyu ABD Açık'ta sürekli destekledi. Ancak 'Tandil 12'lisi' olarak adlandırılan Del Potro'nun arkadaşlarının gayreti, Djokovic'i durdurmaya yetmedi.