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’den harika finiş

Dünya ve Avrupa şampiyonu ’daki ’nda de birinci olarak sezonu tamamladı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Ramil Guliyev’den harika finiş
Atletizmde yıldız sporcuları Antalya'da bir araya getiren 'nda dünya ve Avrupa şampiyonu , erkekler de birinciliği elde etti. Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28'i Türk 72 atlet, 10 branşta yarıştı. Erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sezonu kapattık, artık dinlenmeye geçeceğiz. Seneye Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları" ifadelerini kullandı.
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Ramil Guliyev’den harika finiş
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