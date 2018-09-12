Ramil Guliyev’den harika finiş

Atletizmde yıldız sporcuları Antalya
'da bir araya getiren Gloria Kupası
'nda dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev
, erkekler 200 metre
de birinciliği elde etti. Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28'i Türk 72 atlet, 10 branşta yarıştı. Erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sezonu kapattık, artık dinlenmeye geçeceğiz. Seneye Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları" ifadelerini kullandı.