Serena Williams’a boykot tehdidi

Serena Williams ile tenis hakemleri arasındaki kriz bitmek bilmiyor. ABD Açık finalinde, kendisine 3 uyarı ve ceza veren hakem Carlos Ramos'a 'Hırsız' diyen ABD'li tenisçiye boykot gündemde.

İngiliz basınına göre, Ramos'un kurtlar sofrasında yem olduğunu düşünen hakemler, bu davranışı için Ramos'tan özür dileyene kadar Serena'nın maçlarının boykot edilmesini de gündeme getirdiler. Öte yandan Ramos, hafta sonu ABD'nin Hırvatistan ile Zagreb'te oynayacağı Davis Cup yarı finalinde görevlendirildi.

Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi hakemi olarak gösterilen Ramos, Hırvatistan-ABD maçlarında da görev yapacak. Ancak Serena, ABD'nin Davis Cup kadrosunda bulunmuyor.