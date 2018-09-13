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’a boykot tehdidi

Japon tenisçi Naomi Osaka ile karşılaştığı finalinde Portekizli hakem ’a ‘Hırsız’ diyen ABD’li raket 'ın, bu davranışından dolayı özür dileyene kadar maçlarının boykot edilmesi gündemde.

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Serena Williams’a boykot tehdidi

ile tenis hakemleri arasındaki kriz bitmek bilmiyor. finalinde, kendisine 3 uyarı ve ceza veren hakem 'a 'Hırsız' diyen ABD'li tenisçiye boykot gündemde.

İngiliz basınına göre, Ramos'un kurtlar sofrasında yem olduğunu düşünen hakemler, bu davranışı için Ramos'tan özür dileyene kadar Serena'nın maçlarının boykot edilmesini de gündeme getirdiler. Öte yandan Ramos, hafta sonu ABD'nin Hırvatistan ile Zagreb'te oynayacağı yarı finalinde görevlendirildi.

Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi hakemi olarak gösterilen Ramos, Hırvatistan-ABD maçlarında da görev yapacak. Ancak Serena, ABD'nin Davis Cup kadrosunda bulunmuyor.

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Serena Williams’a boykot tehdidi
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