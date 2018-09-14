Şölen başladı

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ünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris
'te gerçekleştirilen 10. ayağı kapsamında Shakedown
etabı düzenlendi. Toplam 22 ülkeden 68 otomobil ile 136 sporcunun katılımına sahne olan ve A Spor'dan canlı yayınlanan organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak Datça
yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi. Bu etapta sürücüler 4,7 kilometre katederek hem teknik hem de süratli kısımlarda araçlarını ve becerilerini denedi. Shakedown etabında birinciliği 3 dakika 24.9 saniye ile Hyundai pilotu Thierry Neuville kazandı
. Son beş yılın dünya şampiyonu Sebastien Ogier ise sadece saniyenin onda 1'i farkla Neuville'i takip etti. Son yarışların formda ismi Estonyalı pilot Ott Tanak ise otomobilin stop etmesi nedeniyle 19 saniye kaybetti. Organizasyonda bugün Çetibeli, Ula ve Çiçekli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler, 16 Eylül Pazar günü de Marmaris, Ovacık ile Gökçe etaplarında mücadele edecek olan ekipler, İçmeler Pazarı'ndan başlayarak Asparan'da sona erecek Power Stage (avantaj etabı) ile yarışı tamamlayacak.
Bakan Kasapoğlu: En iyi ev sahibi olacağız
Marmaris Netsel Marina önünde dün akşam düzenlenen sembolik startta konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ''Ülkemiz çok önemli ve güzel bir yarışa ev sahipliği yapıyor. Türk halkı olarak bu yarışlara en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Tüm katılan sporcularımıza kazasız belasız bir yarış diliyorum
'' dedi.
Ralliyi kazanan pilot; ailesi ile Bebe adlı 1 milyon Euro değerinde 47 metrelik yatta 1 hafta tatil yapacak. İçinde yüzme havuzu, jakuzi, klima gibi birçok özellik bulunan yatta 12 kişi konaklayabiliyor
8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen şampiyonada yerli ve yabancı 350 medya mensubu görev alacak. 155 televizyon kanalından da canlı yayınlanacak