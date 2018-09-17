Eliot Kipchoge tarih yazdı

2018 Berlin Maratonu'nda Kenyalı atlet Eliot Kipchoge, 2:01.39'la, Dennis Kimetto'nun yine Berlin'de 2014'te 2:02.57 ile kırdığı Dünya rekorunu adeta parçaladı. 33 yaşındaki Kenyalı ayrıca tarihte 2:02'nin altına inen ilk isim oldu. Aslında maratonda en iyi derece 2:00.24 ile yine Kipchoge'ye ait. 6 Haziran 2017'de düzenlenen o yarış bir spor firması tarafından, maratonun iki saatin altında koşulabileceğini kanıtlamak için hazırlanan şartlarda koşulduğu için bu derece resmi rekor olarak kabul edilmedi.

BİR KEZ GEÇİLMİŞTİ; O DA BERLİN'DE

Kipchoge için bu rekorun ayrı bir anlamı var. Zira bugüne kadar katıldığı toplam sekiz maratonun sadece birinde geçilmiş Kenyalı atlet; 2013 Berlin... O yarışta da Wilson Kipsang, 2:03.23 ile Dünya rekoru kırmıştı. Ve Kipchoge dünkü rekorla bunun hıncını çıkardı bir bakıma...

BİR REKOR DA CHERON'DAN

KADINLARDA da bir başka Kenyalı Gladys Cheron, 2 saat 18 dakika 11 saniye ile dünya rekoruna imza attı. Eski rekor 2005'te Japon atlet Mizuki Noguchi tarafından 2 saat 19 dakika 12 saniye ile kırılmıştı. Kipchoge-Cheron ikilisinin toplam zamanı ise 4:19.50 oldu ve toplamda rekora imza atıldı.

BERLIN Maratonu'nda bugüne kadar 5 dünya rekoru kırılırken bunlardan üç tanesine Kenyalı atletler imza atmıştı. Patrick Kamau 2011'de, Wilson Kipsang 2013'te, Dennis Kimetto da 2014'te bunu başarmıştı. Dün de Kipchoge bu zincirin dördüncü halkası oldu.

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