Haber Hattı

Şampiyon Bahçeşehir SuperMassive
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2018 Yaz Mevsimi'nin en iyisi Bahçeşehir SuperMassive
ekibi oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 12 bin izlediği, 1 milyondan fazla izleyicinin de ekranlardan takip ettiği büyük final sonunda Royal Bandits'i yenen Bahçeşehir SuperMassive şampiyon oldu. Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, "Vodafone'un da desteğiyle, E Spor'un bu en gözde organizasyonunu geçmiş yıllara oranla çok daha göz alıcı bir şekilde hayata geçirdik" dedi. Zeki Fransa'da yine haftanın 11'inde Spor Toto
1. Lig ekibi İstanbulspor'dan 2,5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan Zeki Çelik'in Fransa'daki yükselişi sürüyor. 21 yaşındaki sağ bek, L'Equipe gazetesinin hazırladığı "Haftanın ilk 11'i"ne seçildi. L'Equipe gazetesi, ikinci kez haftanın 11'ini seçilen genç oyuncu için "Sizce çaylak oyuncu bu sezon Lille'in en iyi transferi mi?" sorusunu sordu. İlk haftada Rennes karşısında 1 asist ve performansıyla bir kez daha L'Equipe tarafından haftanın ilk 11'ine seçilmişti. 1907 ile MEF F.Bahçe için el sıkıştı
1907 Fenerbahçe Derneği ve MEF Üniversitesi, Türkiye'de hayata geçecek ilk Spor İnovasyonu-SPIN Accelerator programı için HYPE Sports Innovation ile bir ortaklığa imza attı. Ekimde başlayacak program, sporda inovasyon yapmaya ve bölgedeki spor teknolojisi startup'larının potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya odaklanacak. 1907 F.Bahçe Derneği yöneticisi Rıfat Perahya, "Maddi ve manevi kazanımlarımız Fenerbahçe kulübüne katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilecek" dedi.