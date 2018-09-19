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Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Jackson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 15:31
Cursty Jackson, yeniden Galatasaray'da

Kadın Voleybol Takımı, 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen ABD'li orta oyuncu 'ı yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2 sezondur Japonya Voleybol Ligi ekiplerinden Hitachi Rivale'de oynayan Cursty Jackson ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce 1 sezon Galatasaray'da forma giyen 28 yaşında, 1,88 metre boyundaki orta oyuncu, sarı-kırmızılılara özellikle hücum açısından katkıda bulunup 39 karşılaşmada toplam 398 sayı üretirken, maç başına ortalama 10,20 sayı ile oynamıştı.

Açıklamada, "Galatasaray'ın CEV Kupası'nda adını finale yazdırmasında büyük rol oynayan Cursty Jackson'a 'yeniden hoş geldin' der, Galatasaray kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Cursty Jackson, yeniden Galatasaray'da
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