Haber turu

Artık Real Madrid'de değilsin
CRISTIANO Ronaldo kariyerinin 154, Juventus forması ile de ilk Şampiyonlar Ligi maçında beklemediği bir olayla karşılaştı. İtalyan takımının 2-0 kazandığı maçın 29. dakikasında rakibinin saçını çektiği için kırmızı kart gören Portekizli için en çarpıcı yorum İngiliz basınından geldi. İngilizler kartı, "Ronaldo artık Real Madrid
'in koruması altında değil" şeklinde yorumladılar. Komşu'da yabancı hakem!
YUNANİSTAN Süper Ligi'nde oynanacak PAOK-AEK maçını Finlandiyalı hakem Mattias Gestranius yönetecek. Bunun sebebi ise şiddetin önüne geçmek. İki takım arasında geçen sezon oynanan maç, tartışmalı hakem kararının ardından PAOK Başkanı Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesiyle yarıda kalmıştı. Hakeme saldırıya 2 maç ceza
SPOR Toto 1. Lig'de Balıkesir
-Ümraniye maçının devre arasında sahaya girerek orta hakem Atilla Karaoğlan'a saldıran Ümit Adıgüzel, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Futbol Disiplin Kurulu ise Balıkesir'e 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. İptal edilen maçla ilgili kararı ise TFF verecek. İrem'den altın madalya
GRAND Prix 3. seri müsabakalarında 57 kiloda milli tekvandocu İrem Yaman altın alırken, Nafia Kuş da 67 kiloda bronz madalya kazandı. Finalde Belçikalı Asemani ile karşılaşan İrem, 1-1 biten normal sürenin ardından altın vuruşla 3-1 maçı aldı.