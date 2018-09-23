Haber Hattı

Osaka'dan Adidas'a 8.5 milyon $'lık imza
ABD Açık'ta şampiyon olarak yıldızını parlatan Japon tenisçi Naomi Osaka sponsor firmalarının da gözdesi oldu. Geçtiğimiz günlerde Japon otomobil firması Nissan ile üç yıllık sözleşme imzalayan Osaka, Adidas ile 8.5 milyon $'lık bir sponsorluk anlaşması imzaladı. İki firmanın da, ülkesinin ilk Grand Slam şampiyonu olan Osaka ile Japonya pazarındaki paylarını büyütmek için bu hamleleri yaptıkları ifade edildi. Kahraman Bapçum son yolculuğuna uğurlandı
TSYD'NİN kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum
dün sevenleri tarafından toprağa verildi. Hayata 93 yaşında gözlerini yuman Kahraman Bapçum'un naaşı, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndan ebediyete uğurlandı. Eskrimde iki altın madalya kazandık
Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım
, erkekler kılıç kategorisinde altın madalya kazandı. Bir altın madalya da Martino Minuto'dan geldi. Minuto, erkekler flörede kürsünün en üst basamağına çıktı. İbrahimovic'ten Malmö'ye sinyal
MLS ekibi L.A.Galaxy'de forma giyen İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, eski takımı Malmö'den transfer teklifi aldığını açıkladı. 36 yaşındaki futbolcu, "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam eksik" açıklamasını yaptı.