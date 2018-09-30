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Rusya GP'de zafer 'ın

'de sezonun 16. yarışı olan Rusya Grand Prix'sini Mercedes'in İngiliz pilotu kazandı. Hamilton'ın şampiyonadaki en yakın takipçisi yarışı 3. sırada tamamlarken yarışa Mercedes'in, takım emriyle Hamilton'ı 1. sıraya taşıması damga vurdu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 18:50
Formula 1 Rusya GP'de zafer Lewis Hamilton'ın

Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Rusya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 16. mücadelesi, Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,848 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas'ın yanı sıra arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes), (Ferrari) ve Kimi Raikkonen (Ferrari) startta yerlerini korudu.

19. cepten kalkan Red Bull-TAG Heuer'den ise 8. turda 5'inciliğe kadar tırmandı. İlk 4 sıradaki pilotlardan farklı bir lastik stratejisi seçen Verstappen, bu isimlerin "pit stop"larını tamamladığı 19. turda liderliğe de yükseldi.

26. turda 2. sıradaki Bottas, takım emriyle yerini Hamilton'a verdi. Hamilton, Verstappen'in 43. turda pite gelerek 5. sırada piste dönmesiyle liderliğe yükseldi.

Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran Hamilton, bu sezon 8'inci, kariyerinin 70. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 2.5 saniye arkasındaki takım arkadaşı Bottas 2'nci, liderden 7.4 saniye sonra bitişe gelen Vettel ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 306'ya çıkaran şampiyona lideri Hamilton, bitime 5 yarış kala takipçileriyle arasındaki farkı 50 puana yükseltti. Büyük Britanyalı sürücüyü, 256 puanla Vettel ve 189 puanla Bottas takip etti.

Sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si, 7 Ekim'de yapılacak.

İLK 10

Rusya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

7. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

8. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

9. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

10. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 306 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 256

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 189

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 186

5. Max Verstappen (Hollanda): 158

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 495 puan

2. Ferrari: 442

3. Red Bull: 292

4. Renault: 91

5. Haas: 80

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